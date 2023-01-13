«Очевидный рост инвестиций из России». Какую экономическую выгоду даёт Беларуси Союзное государство?

Новости Беларуси. Накануне глава государства провел расширенное совещание, на котором обсуждались итоги выполнения 28 интеграционных карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не все еще реализовано, но есть много положительных моментов. Впервые в балансе торговых отношений с главным партнером положительное сальдо. «Усилили свою оборонную безопасность». Политолог о поставках новых систем ПВО в Беларусь. Подробнее.

Положительными плодами интеграции с Россией пользуются и даже те, кто не питает особый пиетет к восточному соседу. Дешевая коммуналка, развитие социальной инфраструктуры и даже рабочие места – все это результат экономической интеграции с восточным партнером. Мы в любом случае вынуждены покупать у России энергоносители.

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции:

Акцент делается на вопросы энергетики, налогообложения, таможенного регулирования. Что решает, по сути, одни из ключевых проблем, которые существовали в экономическом взаимодействии России и Беларуси в последние годы. Это равные условия работы на большом рынке Союзного государства: равный доступ товаров, борьба с контрафактом, равные налоговые условия (или гармоничные, по крайней мере, налоговые режимы, согласованные налоговой политикой в том числе). К слову, с вопросов несогласованности налоговой политикой начался процесс перезагрузки Союзного государства.

Обычно наша страна импортировала больше, чем продавала. А теперь и у нашей продукции карт-бланш на рынках братского государства. Беларусь впервые добилась положительного сальдо в торговле с огромной Россией. И в некоторые годы эта разбежка достигала семи миллиардов долларов. Поэтому приходилось устранять дисбаланс за счет диверсификации экспорта. Теперь большое внимание уделяется контактам с регионами России.

Сергей Рекеда:

Рост товарооборота свидетельствует о том, что процесс в общем-то продвигается вполне успешно. Есть и очевидный рост инвестиций из России в Беларусь. Если рост инвестиций из России, допустим, в Армению, Казахстан или Кыргызстан в прошлом году был связан с процессами переезда граждан Российской Федерации в эти страны, переносом бизнеса в эти страны, то рост инвестиций в белорусскую экономику, пожалуй, связан прежде всего как раз с интеграцией двух экономических организмов России и Беларуси.