Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ

Новости Беларуси. Старый Новый год – праздник неофициальный. Но традиция его отмечать живет уже много лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для некоторых это и вовсе встретить Новый год, как герои нашего следующего сюжета. Ночь с 31 декабря на 1 января они провели на рабочем месте, обеспечивая безопасность горожан и работу транспорта. Уверяют, что этот вечер обязательно пройдет в сопровождении легендарной композиции про пять минут. Екатерина Капылович о важных секундах.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Больше полувека знаменитая композиция как волшебный таймер отмеряет мгновения уходящего года. Те самые пять минут. Сколько это? Много или мало? И какую роль это время играет в жизни?

Пять минут в его работе дорого стоят. Геннадий Протопович водитель скорой помощи. Малейшее промедление – цена жизни пациента. Особенно сложно быстро добраться до точки в час пик.

В этот раз карету с мигалками пропускают. И это уже, скорее, традиция элементарной водительской культуры.

Геннадий Протопович, водитель автомобиля скорой помощи:

Здесь на скорой, конечно, специфическая работа, здесь, скорее всего, опыт немаловажен. Но еще нужно иметь холодную голову, потому что просто адекватно понимать ситуацию. Особенно что касается движения со спецсигналами

Под землей время тоже имеет значение. Самый скоростной из общественных видов транспорта ежедневно перевозит около 700 тысяч человек. Машинист метро Владислав Иванчиков уверяет: тайминг строгий, Московскую ветку туда и обратно преодолеет за час. Пробок под землей не бывает. Так что малейшее опоздание состава явно не понравится пассажирам.

Владислав Иванчиков, машинист Минского метрополитена:

У нас график такой, посекундный. Я обязан отправиться вот сейчас, в данный момент. Закрываю двери, и по лицам людей видно, что они расстроились, что не успели на поезд. Пассажирам, людям я советую относиться к этому философски, не расстраиваться. А все, что ни происходит – происходит к лучшему.

Минск прирастает новыми станциями. Готовятся к вводу три новые точки, а это не только комфорт, но и время. Особенно когда утром спешишь на рабочую пятиминутку.

Так сколько это – пять минут? Много или мало? Как пощупать, ощутить драгоценные секунды? Ответ точно знает Елена Такун, хранитель времени. У нее такая профессия. Под ее чутким присмотром эталон секунды сличают специальные приборы.

Екатерина Капылович, корреспондент:

В этих железных шкафах хранится белорусское время. Приятное розовое свечение – это водородная плазма. Она вырабатывает энергию, из которой можно извлечь один герц. А это и есть та самая белорусская секунда.

Елена Такун, ведущий инженер, ученый-хранитель национального эталона единиц и шкалы времени Беларуси:

Были созданы специальные эталоны, на которых базируется. И они очень-очень точные. Первые были – это уход одной секунды порядка ста тысяч лет. Сейчас, на данный момент, мы обладаем эталоном, где у нас секунда уходит в миллион лет. То есть для нас пять секунд – это, грубо говоря, с одной стороны, катастрофа, а с другой стороны, это вечность.