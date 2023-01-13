Прямой эфир

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ

13 января 2023 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Старый Новый год – праздник неофициальный. Но традиция его отмечать живет уже много лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для некоторых это и вовсе встретить Новый год, как герои нашего следующего сюжета. Ночь с 31 декабря на 1 января они провели на рабочем месте, обеспечивая безопасность горожан и работу транспорта. Уверяют, что этот вечер обязательно пройдет в сопровождении легендарной композиции про пять минут.

Екатерина Капылович о важных секундах.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-1

Екатерина Капылович, корреспондент:
Больше полувека знаменитая композиция как волшебный таймер отмеряет мгновения уходящего года. Те самые пять минут. Сколько это? Много или мало? И какую роль это время играет в жизни?

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-4

Пять минут в его работе дорого стоят. Геннадий Протопович водитель скорой помощи. Малейшее промедление – цена жизни пациента. Особенно сложно быстро добраться до точки в час пик.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-7

В этот раз карету с мигалками пропускают. И это уже, скорее, традиция элементарной водительской культуры.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-10

Геннадий Протопович, водитель автомобиля скорой помощи:
Здесь на скорой, конечно, специфическая работа, здесь, скорее всего, опыт немаловажен. Но еще нужно иметь холодную голову, потому что просто адекватно понимать ситуацию. Особенно что касается движения со спецсигналами

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-13

Под землей время тоже имеет значение. Самый скоростной из общественных видов транспорта ежедневно перевозит около 700 тысяч человек. Машинист метро Владислав Иванчиков уверяет: тайминг строгий, Московскую ветку туда и обратно преодолеет за час. Пробок под землей не бывает. Так что малейшее опоздание состава явно не понравится пассажирам.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-16

Владислав Иванчиков, машинист Минского метрополитена:
У нас график такой, посекундный. Я обязан отправиться вот сейчас, в данный момент. Закрываю двери, и по лицам людей видно, что они расстроились, что не успели на поезд. Пассажирам, людям я советую относиться к этому философски, не расстраиваться. А все, что ни происходит – происходит к лучшему.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-19

Минск прирастает новыми станциями. Готовятся к вводу три новые точки, а это не только комфорт, но и время. Особенно когда утром спешишь на рабочую пятиминутку.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-22

Так сколько это – пять минут? Много или мало? Как пощупать, ощутить драгоценные секунды? Ответ точно знает Елена Такун, хранитель времени. У нее такая профессия. Под ее чутким присмотром эталон секунды сличают специальные приборы.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-25

Екатерина Капылович, корреспондент:
В этих железных шкафах хранится белорусское время. Приятное розовое свечение – это водородная плазма. Она вырабатывает энергию, из которой можно извлечь один герц. А это и есть та самая белорусская секунда.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-28

Елена Такун, ведущий инженер, ученый-хранитель национального эталона единиц и шкалы времени Беларуси:
Были созданы специальные эталоны, на которых базируется. И они очень-очень точные. Первые были – это уход одной секунды порядка ста тысяч лет. Сейчас, на данный момент, мы обладаем эталоном, где у нас секунда уходит в миллион лет. То есть для нас пять секунд это, грубо говоря, с одной стороны, катастрофа, а с другой стороны, это вечность.

Можно ли пощупать время и как выглядит одна секунда? Разбиралась корреспондент СТВ-31

Совсем недавно, взяв в багаж только лучшее, мы отправились в 2023-й. Герои нашего сюжета праздничную ночь провели на рабочих местах, чтобы обеспечить белорусам комфорт передвижения и безопасность. Сегодня, в старый Новый год, они проведут время со своими близкими, чтобы в полной мере ощутить эти волшебные мгновения. Проверено: время точно их конек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Праздничные даты # общество # Екатерина Капылович # Геннадий Протопович # Владислав Иванчиков # Елена Такун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»
13 января 2023 15:16

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»

Более 90 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Московском районе Минска
13 января 2023 15:14

Более 90 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Московском районе Минска

«В Беларуси очень талантливая молодёжь». Учеников года Минской области выбрали в Борисове
13 января 2023 15:08

«В Беларуси очень талантливая молодёжь». Учеников года Минской области выбрали в Борисове