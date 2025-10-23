Как справиться с раздражённостью, усталостью и тревогой – рассказали врачи медицинского центра «Нордин»

Осенью многие начинают чувствовать себя разбитыми. Постоянная сонливость, упадок сил, апатия. Часто мы списываем это на хандру или плохую погоду. Только за такими безобидными симптомами может скрываться реальная проблема – астения.
Осенью многие начинают чувствовать себя разбитыми. Постоянная сонливость, упадок сил, апатия. Часто мы списываем это на хандру или плохую погоду. Только за такими безобидными симптомами может скрываться реальная проблема – астения.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Астения с греческого языка переводится как «бессилие». Чаще она встречается осенью, особенно глубокой, засчет снижения светового дня и погодных условий, которые приводят к тому, что человек становится раздраженным, тревожным, постоянно усталым. Собственно, это и есть проявление астенического синдрома. Довольно часто он развивается после вирусных инфекций, таких как грипп и ковидная инфекция. Приходит человек, который по обследованиям абсолютно нормальный, но он говорит, что устал, ему очень плохо и нет жизненных сил.
Зачастую астения связана с нарушениями нервной системы. Находясь в состоянии стресса, организм начинает вырабатывать большое количество адреналина и кортизола. При постоянной нагрузке такие гормоны могут приводить к истощению.
Андрей Авдеюк:
Может быть также недостаток микроэлементов, например, витамина D, витаминов группы B. Астенический синдром могут вызывать постоянные физические и психические нагрузки.
Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:
Как правило, у людей с астенией есть проблемы со сном. Сон становится поверхностным, наблюдаются частые пробуждения. После сна люди не ощущают чувства отдыха.
Вера Позняк, корреспондент:
Астению часто путают с усталостью после напряженного рабочего дня или физической нагрузки. На самом деле это сигнал организма о том, что его ресурсы на исходе. В таком случае важно не игнорировать проблему.
Причиной астении могут быть заболевания. Например, анемия, диабет, болезни сердца и щитовидной железы вызывают продолжительное чувство усталости.
Виктория Лопатик:
Помощи психолога не всегда достаточно, поэтому мы подключаем таких специалистов, как психотерапевт, эндокринолог, терапевт, гематолог. Важную роль играет сбалансированное питание, которое включает достаточное количество витаминов и минеральных веществ.
Андрей Авдеюк:
B1, B2, B3, B6, B12 – это, собственно, те витамины, которые помогают в том числе восстанавливаться нервной системе, благоприятной работе желудочно-кишечного тракта.
Сон – ваш главный союзник в борьбе с астенией. Постарайтесь наладить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Создайте комфортные условия, проветривайте комнату, избегайте яркого света и шумных гаджетов. Помните, что качественный сон – это не роскошь, а необходимость.
Виктория Лопатик:
За два часа до сна, либо в удобное и комфортное для вас время можно слушать белый шум – звуки природы. Предпочтения самые разные: кто-то любит слушать пение птиц, дыхание моря, шум прибоя. Это успокаивает, заставляет по-другому мозг работать, человек восстанавливается.
Хронический стресс – один из главных виновников астении. Чаще расслабляйтесь, в этом помогут медитация, дыхательные упражнения, любимое увлечение и общение с близкими. Учитесь говорить «нет» тому, что вас перегружает. Если чувствуете, что не справляетесь, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу.
*На правах рекламы.