Как справиться с раздражённостью, усталостью и тревогой – рассказали врачи медицинского центра «Нордин»

Осенью многие начинают чувствовать себя разбитыми. Постоянная сонливость, упадок сил, апатия. Часто мы списываем это на хандру или плохую погоду. Только за такими безобидными симптомами может скрываться реальная проблема – астения.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Астения с греческого языка переводится как «бессилие». Чаще она встречается осенью, особенно глубокой, засчет снижения светового дня и погодных условий, которые приводят к тому, что человек становится раздраженным, тревожным, постоянно усталым. Собственно, это и есть проявление астенического синдрома. Довольно часто он развивается после вирусных инфекций, таких как грипп и ковидная инфекция. Приходит человек, который по обследованиям абсолютно нормальный, но он говорит, что устал, ему очень плохо и нет жизненных сил. Зачастую астения связана с нарушениями нервной системы. Находясь в состоянии стресса, организм начинает вырабатывать большое количество адреналина и кортизола. При постоянной нагрузке такие гормоны могут приводить к истощению.



Андрей Авдеюк:

Может быть также недостаток микроэлементов, например, витамина D, витаминов группы B. Астенический синдром могут вызывать постоянные физические и психические нагрузки.

Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:

Как правило, у людей с астенией есть проблемы со сном. Сон становится поверхностным, наблюдаются частые пробуждения. После сна люди не ощущают чувства отдыха. Вера Позняк, корреспондент:

Астению часто путают с усталостью после напряженного рабочего дня или физической нагрузки. На самом деле это сигнал организма о том, что его ресурсы на исходе. В таком случае важно не игнорировать проблему. Причиной астении могут быть заболевания. Например, анемия, диабет, болезни сердца и щитовидной железы вызывают продолжительное чувство усталости.

Виктория Лопатик:

Помощи психолога не всегда достаточно, поэтому мы подключаем таких специалистов, как психотерапевт, эндокринолог, терапевт, гематолог. Важную роль играет сбалансированное питание, которое включает достаточное количество витаминов и минеральных веществ. Андрей Авдеюк:

B1, B2, B3, B6, B12 – это, собственно, те витамины, которые помогают в том числе восстанавливаться нервной системе, благоприятной работе желудочно-кишечного тракта.