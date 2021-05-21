Прямой эфир

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»

21 мая 2021 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Накануне спецрейсом из Барановичей их тела были доставлены в Лиду, на авиационную базу, где служили пилоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»-1

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»-3

Здесь проходит траурная церемония.

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»-6

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»-8

Дань памяти летчикам отдают родные и близкие, сослуживцы, представители Минобороны, жители города, которые со вчерашнего дня несут цветы и лампады к самолету-памятнику по улице Ленинской.

Александр Карев о крушении самолета в Барановичах: «Рука летчика была на ручке до самого удара, до конца»

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»-11

Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Тело лейтенанта Никиты Куконенко воздушным транспортом доставят в Полоцк, на его малую родину.

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»-14

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь прощаются с нашими героями. Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята ценой своей жизни не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого.

Этот поступок говорит о том, что в наших Вооруженных Силах служат сильные духом и мужественные люди. Сегодня выражены слова соболезнования семьям погибших от имени Президента Республики Беларусь и от всех военнослужащих Министерства обороны.

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»-17

Читайте также:

Никита с детства мечтал о небе, а Андрей готовил к полетам молодых специалистов. Какими запомнят пилотов разбившегося Як-130?

«Я даже не подумала, что он падает». Очевидец рассказала о крушении самолета Як-130 в Барановичах

Александр Лукашенко о погибших летчиках: «Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг»

# Некролог # общество # Виктор Хренин # Никита Куконенко # Андрей Ничипорчик # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Карев о крушении самолёта в Барановичах: «Рука лётчика была на ручке до самого удара, до конца»
21 мая 2021 08:00

Александр Карев о крушении самолёта в Барановичах: «Рука лётчика была на ручке до самого удара, до конца»

Цветочные фонарики. Как правильно выращивать и размножать фуксию?
21 мая 2021 07:32

Цветочные фонарики. Как правильно выращивать и размножать фуксию?

С погибшими лётчиками простятся на авиабазе, откуда экипаж Як-130 отправился в свой последний полёт
21 мая 2021 06:57

С погибшими лётчиками простятся на авиабазе, откуда экипаж Як-130 отправился в свой последний полёт