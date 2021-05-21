Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах»

Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Накануне спецрейсом из Барановичей их тела были доставлены в Лиду, на авиационную базу, где служили пилоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дань памяти летчикам отдают родные и близкие, сослуживцы, представители Минобороны, жители города, которые со вчерашнего дня несут цветы и лампады к самолету-памятнику по улице Ленинской.

Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Тело лейтенанта Никиты Куконенко воздушным транспортом доставят в Полоцк, на его малую родину.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь прощаются с нашими героями. Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята ценой своей жизни не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого.

Этот поступок говорит о том, что в наших Вооруженных Силах служат сильные духом и мужественные люди. Сегодня выражены слова соболезнования семьям погибших от имени Президента Республики Беларусь и от всех военнослужащих Министерства обороны.