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Найден бортовой самописец упавшего в Непале самолёта

13 марта 2018 09:13
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Новости Непала. Найден бортовой самописец разбившегося в Непале самолёта. В авиакатастрофе погибли не менее 49 человек, всего на борту находился 71 пассажир и 4 члена экипажа.  

По сведениям агентства Reuters, расследование причин катастрофы уже началось.  

«Бортовой самописец восстановлен, мы сохранили его в целости», – сообщил начальник аэропорта Раджкумар Чхетри.  

12 марта самолёт Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines выполнял рейс Дакка — Катманду. В ходе приземления лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу аэропорта в столице Непала и упал.  

Диспетчеры аэропорта несколько раз спрашивали у пилотов, всё ли в порядке. Пилоты утверждали, что проблем нет.  

Защищая пилотов, представитель авиакомпании Камрул Ислам сказал, что капитан Абид Султан имел более 5000 часов полёта. Сообщается, что пилот совершал посадку в Катманду более 100 раз.  

Из потерпевшего крушение воздушного судна вынесли не менее 20 пассажиров. 

Самолёт рухнул на футбольное поле и загорелся – здесь подробности.  

# происшествия # Крушение

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