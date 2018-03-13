Найден бортовой самописец упавшего в Непале самолёта

Новости Непала. Найден бортовой самописец разбившегося в Непале самолёта. В авиакатастрофе погибли не менее 49 человек, всего на борту находился 71 пассажир и 4 члена экипажа.

По сведениям агентства Reuters, расследование причин катастрофы уже началось.

«Бортовой самописец восстановлен, мы сохранили его в целости», – сообщил начальник аэропорта Раджкумар Чхетри.

12 марта самолёт Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines выполнял рейс Дакка — Катманду. В ходе приземления лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу аэропорта в столице Непала и упал.

Диспетчеры аэропорта несколько раз спрашивали у пилотов, всё ли в порядке. Пилоты утверждали, что проблем нет.

Защищая пилотов, представитель авиакомпании Камрул Ислам сказал, что капитан Абид Султан имел более 5000 часов полёта. Сообщается, что пилот совершал посадку в Катманду более 100 раз.

Из потерпевшего крушение воздушного судна вынесли не менее 20 пассажиров.