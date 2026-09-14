Новости по тегу #Крушение

Как минимум шесть человек погибли, еще 130 пропали без вести.
Самолет врезался в скалу. По основной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
В момент ЧП на его борту находились 128 человек.
Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди подчеркнула, что трагедию можно было предотвратить.
Среди погибших оказался заместитель главного министра одного из индийских штатов.
На борту находились 8 человек. Двух пассажиров удалось спасти, один все еще считается пропавшим без вести.
Самолет King Air выполнял гуманитарный медицинский рейс и потерпел крушение при попытке посадки в районе Галвестона. Поисково-спасательная операция в координации с властями США продолжается.
На борту самолета находились восемь человек, в том числе экипаж и пациент – ребенок с ожогами, который перевозился в рамках гуманитарной миссии.
ВВС Индии сообщили о гибели пилота и создали комиссию для выяснения причин крушения. Полеты на авиасалоне были временно приостановлены.
Грузовой самолет, следовавший рейсом из Дубая, выкатился за пределы полосы при посадке в международном аэропорту Гонконга.
Легкомоторный самолет Beech King Air C90 потерпел крушение в Техасе недалеко от Форт-Уэрта.
Летательный аппарат внезапно потерял высоту и рухнул в болото.
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