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Новости по тегу #Крушение

У берегов Индонезии перевернулся пассажирский паром – 130 человек пропали без вести
14 сентября 2026 08:16

У берегов Индонезии перевернулся пассажирский паром – 130 человек пропали без вести

При крушении военного самолета в Крыму погибли 29 человек
01 апреля 2026 08:25

При крушении военного самолета в Крыму погибли 29 человек

Более 60 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета в Колумбии
24 марта 2026 08:13

Более 60 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета в Колумбии

WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте
29 января 2026 14:18

WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте

5 человек погибли в результате крушения частного самолёта в Индии
28 января 2026 08:22

5 человек погибли в результате крушения частного самолёта в Индии

В Техасе разбился самолёт ВМС Мексики – есть погибшие
24 декабря 2025 07:19

В Техасе разбился самолёт ВМС Мексики – есть погибшие

При крушении самолета ВМС Мексики в Техасе погибли пять человек
23 декабря 2025 09:48

При крушении самолета ВМС Мексики в Техасе погибли пять человек

Самолет ВМС Мексики потерпело аварию при заходе на посадку Техасе
23 декабря 2025 09:04

Самолет ВМС Мексики потерпело аварию при заходе на посадку Техасе

Индийский истребитель Tejas разбился в Дубае на авиашоу
21 ноября 2025 12:07

Индийский истребитель Tejas разбился в Дубае на авиашоу

2 человека погибли при аварийной посадке самолёта в Гонконге
20 октября 2025 06:55

2 человека погибли при аварийной посадке самолёта в Гонконге

Два человека погибли. В Техасе упал самолет близ города Форт-Уэрт
13 октября 2025 09:06

Два человека погибли. В Техасе упал самолет близ города Форт-Уэрт

Небольшой самолёт упал во время учебного полёта в США
09 октября 2025 06:30

Небольшой самолёт упал во время учебного полёта в США