«Сложно осознать, что вот был целый человек». Как на родине прощались с лётчиками, разбившимися в Барановичах

Новости Беларуси. В Беларуси простились с погибшими пилотами Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиде, где служили оба офицера, прошли панихида и траурная церемония. Там же и похоронили майора Ничипорчика. Тело лейтенанта Куконенко воздушным транспортом доставили в Полоцк.

Наши корреспонденты проводили героев в последний путь. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. 21 мая страна простилась с пилотами, которые ценой жизни предотвратили страшную трагедию.

116-я авиабаза в Лиде. Здесь служили оба погибших офицера: майор Андрей Ничипорчик отдал авиации больше 10 лет, лейтенант Никита Куконенко только начал осваивать небо – заступил на службу в прошлом году.

Утрата для сослуживцев личная. Прощались сегодня не просто с коллегами, которые до конца были преданы долгу и профессии, а с братьями по небу и героями.

Александр Карев о крушении самолёта в Барановичах: «Рука лётчика была на ручке до самого удара, до конца» Соболезнования семьям погибших от имени главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил выразил министр обороны.

Виктор Хренин о трагедии в Барановичах: «Память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах» Со вчерашнего дня жители Лиды несут цветы и лампады к самолету-памятнику. Многие лично знали майора Ничипорчика, который родился и вырос в городе.

Его похоронили здесь, на малой родине, со всеми воинскими почестями. Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-лётчика: так трудно говорить, решение его было правильным

На свою малую родину Никита Куконенко вернулся с неба. Ан-26 доставил рейс на аэродром под Полоцком. На взлетно-посадочной полосе – рота почетного караула и бесконечные слезы.

Близкие, родные, одноклассники, просто знакомые. Кажется, в городской центр культуры проститься с «солнцем» – многие Никиту здесь именно так и называют – пришел весь город. Здесь всех объединила одна беда – трагическая смерть молодого парня. Многие в Полоцке знали его лично. «Вообще солнышко, рыжичек наш замечательный». В Беларуси прощаются с погибшими лётчиками Як-130

Сложно осознать, что вот был целый человек со своей душой, со своими мыслями, со своими стремлениями…

У меня два чувства борются. Чувство гордости за нашего полочанина, за наше молодое поколение, которое мы смогли вырастить достойными патриотами нашей родной Беларуси. И второе чувство, которое меня не покидает, – это чувство грусти, печали чисто материнское. Мне сегодня просто хочется поклониться низко в пояс родителям этого чудесного мальчика, поклониться учебному заведению, которое достойно воспитало.

У меня муж был воспитателем в его группе. Хороший мальчишка очень, светлый. Светлый, чистый мальчишка. Даже видно же по глазам, какие голубые они – как небо. Мечтал всю жизнь свою поступить и поступил, закончил академию эту летную. Мой муж гордился им и говорил, что очень честный, порядочный человек.