«Ценят каждое слово, каждую минуту». Вот какие на самом деле солдаты, которые прошли настоящую войну

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим метаисторию, а также войну детьми и кто на самом деле волнуется об их благе. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Часто, когда про этих военнослужащих говорят либералы, змагары, они любят рассказывать, что ну ужас, люди, война, они потом приедут сюда психами. Вот про «Вагнер»: ой, приедут психи, зэки, изнасилуют всех женщин. Я не видел ни одного хоть с каким-то поврежденным сознанием среди людей военнослужащих, которые прошли именно войну. Вот наши ребята, которые в миротворческих миссиях участвуют, я очень хорошо помню свое ощущение, 103-я бригада, летишь с ними в самолете, понимаешь, что люди максимально спокойные. Люди, которые прошли что-то больше, чем диванные войска, ценят каждое слово, каждую минуту. Они понимают цену каждого своего слова и, в принципе, всему. То есть более спокойных, уравновешенных, серьезных и открытых тебе людей... Это все бредни, что про них пишут, говорят. Согласны со мной, да?