«Граждане сами изъявляют желание». В Солигорске прошли учения ополчения и территориалов

Новости Беларуси. Они готовы и способны защитить свою семью, свой дом и свою землю. Учебный сбор территориальной обороны прошел в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в тренировке приняли призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, в который вошли добровольцы. Практический эпизод включал блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательной группы. Глеб Прокофьев узнает подробности.

Солигорск. Важный объект в опасности. Противник, проведя разведку с помощью беспилотника, пытается ворваться на территорию. Но караул уже на огневой позиции. Начинается бой.

Сергей Хатяновский, военнообязанный:

Диверсионная группа должна будет напасть сюда, а мы должны отразить нападение. Уметь это, наверное, надо. Необязательно, чтобы это в жизни пригодилось.

Это розыгрыш эпизода организации и охраны объекта в рамках сбора с военнообязанными территориальных войск. Насосная станция «Солигорскводоканала» под надежной защитой территориалов. В помощь и современная техника – дрон-разведчик обезврежен ружьем для принудительной посадки беспилотников. Тем временем прибыла мобильная группа, которая уничтожила противника. В составе подразделения наиболее подготовленные военнослужащие, прошедшие службу в силах спецопераций.

Дмитрий Филиппович, военнообязанный:

Служил я в Марьиной горке в 5-й отдельной бригаде специального назначения, сил спецопераций. Был сначала разведчиком-гранатометчиком, потом командиром отделения и замкомвзвода. Надо всегда регулярно поддерживать свой боевой дух и настроение, чтобы могли в случае чего-то ответить своим недругам.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Система территориальной обороны Беларуси начала создаваться лет 20 назад. С тех пор сборы постоянно проводятся с территориалами. Они нацелены на повышение мобилизационной и боевой готовности территориальных войск.

В продолжении учения по его легенде враг, отступая от Солигорска, был замечен с помощью фотоловушек. После обнаружения диверсионно-разведывательной группы противника наши разведчики заняли свои рубежи, отсекая пути отхода. Для подавления врага – автомобили высокой проходимости с уставленным на них вооружением. Подобная техника используется во многих вооруженных конфликтах, в том числе и в Украине. В Солигорском районе проверили готовность бойцов теробороны к выполнению задач по защите страны.

В центре внимания также формирование отряда народного ополчения. Надо сказать, что в поселке Старобин в числе ополченцев уже около 20 человек. И набор продолжается. Тем временем с первым составом народных защитников начались занятия. Сегодня их отправили на патрулирование важных объектов поселка.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Вопросы применения народного ополчения в этом году уже отрабатывались в четырех регионах нашей Республики Беларусь. Что хочется отметить? Граждане сами изъявляют желание, нет никакой палочной системы: принуждать и так далее. Все приходят, изъявляют желание: мы хотим обеспечить порядок на своей территории, защитить свой дом, свою семью. Это отрадно, дает надежду на то, что наше государство имеет еще огромнейший ресурс помимо Вооруженных Сил, территориальной обороны, еще и народное ополчение. Они в конечном итоге могут быть резервом территориальной обороны для выполнения тех задач, которые на них возложены.