«Любые спортивные инициативы поддерживаются». Солигорск принял эстафету в марафоне «Навстречу II Играм стран СНГ»

Новости Беларуси. «Навстречу II Играм стран СНГ». Солигорск принял участие в патриотическом марафоне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он приурочен к главному спортивному событию лета.

Открыла масштабное мероприятие народная зарядка – это молодежный проект, в котором участвуют представители разных поколений. Участники пробежали по треку с государственным флагом и даже сдавали физкультурные нормативы, в том числе бег, отжимания, стрельбу по мишеням и рукопашным боем. Завершился марафон концертным выступлением.

Дарья Куделевич:

Мы рады, что в Солигорск пришла эта эстафета, это очень круто. Подготавливались мы очень долго к этому мероприятию, все занимались спортом и особенно зарядками по утрам.

Артем Жовнерик, первый секретарь Солигорского районого комитета БРСМ:

В сегодняшнем мероприятии приняли участие как и опытные спортсмены, завсегдатаи, так и люди, которые впервые, можно сказать, принимают участие в такого рода мероприятиях. Скажу так, что Солигорск – это очень спортивный город. Любые спортивные инициативы здесь поддерживаются населением, не только молодежью, но и более старшим поколением. Поэтому в плане возраста мы никаких ограничений не выставляли.