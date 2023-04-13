Украинцы любят рассказывать, что Россия развалится на регионы. Почему это невозможно? Рассказал Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Как нам любят рассказывать наши украинские братья, что Россия сегодня-завтра будет разваливаться на регионы. Какие регионы они обычно называют? Чуть ли не первый Татарстан. Они говорят: вот, там есть нефть, татары должны быть самостоятельными, вспоминайте свой легион фашистский, давайте воевать с русскими. Это украинская пропаганда, которую мы сегодня видим. Что в реальности? Они приезжают в дружественную Беларусь, там им говорят: вот, пожалуйста, ваша культура, мы с вами сотрудничаем как с регионом России, мы вас тоже уважаем, смотрите, у нас полное равенство. Татары у нас тоже есть, вы нам не чужие люди. Все это крайне интересно. Для такой многонациональной России это правильные жесты. Это не сотрудничество на уровне, что мы русские, а вы – нет и мы с вами никак не кооперируемся. А то, что мы готовы работать с абсолютно любыми регионами. И Беларусь исторически была таким центром, который притягивал абсолютно разные культуры.

Григорий Азаренок, СТВ:

Андрей, я могу вам рассказать. В Москве, когда приезжаешь на какие-то передачи, там, конечно, элитка. Они иногда носик покрутят. А когда общаемся с ребятами на Донбассе, из Чеченской Республики, и высокие чиновники, и рядовые бойцы – все говорят: Батька – это то, что надо, везде бы Батьку. Поэтому то, что касается межкультурного сотрудничества, с этим у нас никогда проблем не было.