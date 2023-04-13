Украинцы любят рассказывать, что Россия развалится на регионы. Почему это невозможно? Рассказал Лазуткин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим технологии победы, белорусских спортсменов и западные санкции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.
Андрей Лазуткин, политолог:
Как нам любят рассказывать наши украинские братья, что Россия сегодня-завтра будет разваливаться на регионы. Какие регионы они обычно называют? Чуть ли не первый Татарстан. Они говорят: вот, там есть нефть, татары должны быть самостоятельными, вспоминайте свой легион фашистский, давайте воевать с русскими. Это украинская пропаганда, которую мы сегодня видим. Что в реальности? Они приезжают в дружественную Беларусь, там им говорят: вот, пожалуйста, ваша культура, мы с вами сотрудничаем как с регионом России, мы вас тоже уважаем, смотрите, у нас полное равенство. Татары у нас тоже есть, вы нам не чужие люди. Все это крайне интересно. Для такой многонациональной России это правильные жесты. Это не сотрудничество на уровне, что мы русские, а вы – нет и мы с вами никак не кооперируемся. А то, что мы готовы работать с абсолютно любыми регионами. И Беларусь исторически была таким центром, который притягивал абсолютно разные культуры.
Григорий Азаренок, СТВ:
Андрей, я могу вам рассказать. В Москве, когда приезжаешь на какие-то передачи, там, конечно, элитка. Они иногда носик покрутят. А когда общаемся с ребятами на Донбассе, из Чеченской Республики, и высокие чиновники, и рядовые бойцы – все говорят: Батька – это то, что надо, везде бы Батьку. Поэтому то, что касается межкультурного сотрудничества, с этим у нас никогда проблем не было.
Андрей Лазуткин:
В России Батькой был обычно губернатор, потому что это человек, который контролирует сопоставимую территорию, сопоставимую промышленную мощность. Поэтому, конечно, чем-то эти люди близки по манере и стилю управления. Есть же люди, которые по 20 лет руководят отдельными регионами. Там уже власть достаточно самостоятельная, и с центром есть определенные противоречия. Что такое сепаратизм, про который наши украинские братья из разведки рассказывают? Это же не просто, что мы сняли ролик – и у нас появились сепаратисты. Когда у вас есть свое сырье, производство, есть какие-то мощности, кадры, вы говорите: о, так мы не хотим кормить Москву, мы хотим быть самостоятельными. И тут же американцы к вам приезжают и говорят: да, мы признаем, обеспечим вашу самостоятельность.
Григорий Азаренок:
Да, мы же всю жизнь думали о вашем суверенитете!
Андрей Лазуткин:
Вас угнетали русские! Татары, поднимайтесь! Поэтому эта риторика абсолютно понятна. Лекарство от этого всего – это кооперационные связи внутри России. Один регион производит нефть, второй регион ее потребляет. И связи другого уровня: образовательного, культурного и прочее. То есть должна быть какая-то взаимная заинтересованность. Когда это есть, тогда у вас не будет никакого сепаратизма.
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