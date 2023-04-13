Может грозить даже смертная казнь. В Минске судят обвиняемых в поджоге дома Олега Гайдукевича
Новости Беларуси. Планирование и совершение терактов, участие в экстремистском формировании, укрывательство. В Минске продолжаются слушания по «делу 18-ти». Руководитель преступной группы экстремист Вадим Прокопьев, а также двое его «помощников» скрываются за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они объявлены в международный розыск, а уголовное преследование осуществляется в порядке спецпроизводства. Сегодня, 13 апреля, на скамье подсудимых 15 человек. Среди них и супруги Войтеховичи. Именно они осуществили поджог дома депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. Также фигуранты планировали нападения на ведущих государственных телеканалов, сотрудников правоохранительных органов и судей.
Обвиняемым вменяются совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, незаконный оборот оружия, покушение на захват и удержание государственной власти неконституционным путем, а также ряд других. Сейчас ведутся допросы. Некоторым из фигурантов за совершенные преступления может грозить до 25 лет лишения свободы или смертная казнь.