«Ситуация запущена». Андрей Муковозчик и Дмитрий Жук поговорили со студентами журфака. Какие у них впечатления?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусских айтишников и недавнее совещание Лукашенко. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы совершили десантирование на прошлой неделе на журфак БГУ. Как впечатление, как студенты?
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Сложные впечатления. Что бы обо мне ни говорили, я по натуре добрый человек, поэтому злым был мой шеф Дмитрий Александрович Жук, директор, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня». Он играл злого, и он студентам сказал массу нелицеприятных слов, причем абсолютно заслуженных, если по делу. Я пытался на этом фоне… Потому что вдвоем мы бы эту аудиторию просто затоптали, что было бы неприятно. И не столько жалко преподавателей… Преподавателей как раз не жалко, они должны сейчас немножко выйти из зоны комфорта и сделать гораздо больше того, что от них ждут, требуют чисто по штатному расписанию и трудозатратам, потому что ситуация запущена.
Когда журналисты, идучи на встречу с более-менее известными людьми, не гуглят биографию, чем занимались эти люди, с которыми они идут на встречу, – это можно простить кому угодно, но только не журналистам.
Журналистам там тогда делать нечего, если ты так начинаешь путь в профессию. Мне самой главной задачей было не сделать больно новоиспеченному декану факультета, потому что Алексей Беляев, я его давно знаю, очень уважаю, пришел… Перед ним работа – это загаженную ниву чистить. Надо дать ему какое-то время, чтобы он не набирал этих студентов и этих преподавателей. А ему с ними как-то разбираться, он декан факультета, с него будет спрос. Поэтому я бы дал время, я бы посмотрел по концу учебного года.
Андрей Муковозчик:
Но все то, что Дмитрий Жук сказал неприятного на журфаке, мы с вами могли бы втрое повторить, если бы хотели. Вы это учтите, пожалуйста, кто присутствовал на этой встрече, кто учит студентов. Мы с Дмитрием Александровичем вместе встречались с министром образования. Выяснилось, что министр лично и руководство министерства – им очень требуются комиссары, потому что эта система некоторые распоряжения умудряется саботировать, их как-то съедать внутри себя, и ничего. Мы договорились, что мы сейчас будем готовить плотные беседы на морально-патриотическую тему. И там я жалеть никого не буду. Там я буду задавать те вопросы, которые мы с вами умеем задавать: что ты знаешь, где ты был, что ты сделал? А потом можно будет выйти на главный вопрос: а ты имеешь право учить детей или тебе лучше отойти в сторонку сейчас, пока ты не определился, может?
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