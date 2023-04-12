«Ситуация запущена». Андрей Муковозчик и Дмитрий Жук поговорили со студентами журфака. Какие у них впечатления?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Сложные впечатления. Что бы обо мне ни говорили, я по натуре добрый человек, поэтому злым был мой шеф Дмитрий Александрович Жук, директор, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня». Он играл злого, и он студентам сказал массу нелицеприятных слов, причем абсолютно заслуженных, если по делу. Я пытался на этом фоне… Потому что вдвоем мы бы эту аудиторию просто затоптали, что было бы неприятно. И не столько жалко преподавателей… Преподавателей как раз не жалко, они должны сейчас немножко выйти из зоны комфорта и сделать гораздо больше того, что от них ждут, требуют чисто по штатному расписанию и трудозатратам, потому что ситуация запущена.

Когда журналисты, идучи на встречу с более-менее известными людьми, не гуглят биографию, чем занимались эти люди, с которыми они идут на встречу, – это можно простить кому угодно, но только не журналистам.

Журналистам там тогда делать нечего, если ты так начинаешь путь в профессию. Мне самой главной задачей было не сделать больно новоиспеченному декану факультета, потому что Алексей Беляев, я его давно знаю, очень уважаю, пришел… Перед ним работа – это загаженную ниву чистить. Надо дать ему какое-то время, чтобы он не набирал этих студентов и этих преподавателей. А ему с ними как-то разбираться, он декан факультета, с него будет спрос. Поэтому я бы дал время, я бы посмотрел по концу учебного года.