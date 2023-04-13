«Миллиарда мало, надо два». Во Дворце Независимости обсудили товарооборот Беларуси и Татарстана
Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот так в момент, когда ударили санкциями, у двух стран нашлись выходы из сложнейших обстоятельств благодаря проделанной раньше работе. Точечное взаимодействие с отдельными регионами России – многолетняя инициатива Александра Лукашенко, за что ему сегодня благодарны многие российские руководители.
Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан (Россия):
Наша делегация очень представительная – более 20 компаний. Вообще, у в нас где-то 335 компаний активно работают с нашими партнерами в Беларуси. И конечно же, мы искренне благодарим вас, вашу команду за организацию нашей программы. Вчера состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству наших республик, сегодня мы проводим официальную встречу. И конечно, как вы сказали, посещаем ряд крупных белорусских предприятий. Наши коллеги говорят, миллиард мало, надо два.
Кстати, о правительстве. На этом уровне контакт налажен. Это не может не радовать. Не так давно премьер-министр Беларуси летал в Казань. И сегодня в Минске раунд переговоров, правда, в закрытом режиме. Что ж, можно понять, есть специфические направления, о которых громко лучше пока не говорить.
Рустам Минниханов:
Мы искренне благодарны нашим партнерам из Беларуси в части получения компонентов для наших автомобильных заводов. Очень серьезные возможности у Беларуси в части поставки авиакомпонентов. Здесь тоже идет работа (подробности здесь).
Этот двухдневный визит главы Татарстана в Беларусь можно считать логичным продолжением развития договоренностей, закрепленных на минувшем Госсовете Союзного государства и переговоров на высшем уровне в Москве. Образно говоря, чем больше переплетений и нитей, тем крепче полотно, а выстроить их и связать можно только так – поступательно и кропотливо, с большим вниманием не только к глобальному, но и к локальным интересам.
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