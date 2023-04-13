«Миллиарда мало, надо два». Во Дворце Независимости обсудили товарооборот Беларуси и Татарстана

Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так в момент, когда ударили санкциями, у двух стран нашлись выходы из сложнейших обстоятельств благодаря проделанной раньше работе. Точечное взаимодействие с отдельными регионами России – многолетняя инициатива Александра Лукашенко, за что ему сегодня благодарны многие российские руководители.

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан (Россия):

Наша делегация очень представительная – более 20 компаний. Вообще, у в нас где-то 335 компаний активно работают с нашими партнерами в Беларуси. И конечно же, мы искренне благодарим вас, вашу команду за организацию нашей программы. Вчера состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству наших республик, сегодня мы проводим официальную встречу. И конечно, как вы сказали, посещаем ряд крупных белорусских предприятий. Наши коллеги говорят, миллиард мало, надо два.

Кстати, о правительстве. На этом уровне контакт налажен. Это не может не радовать. Не так давно премьер-министр Беларуси летал в Казань. И сегодня в Минске раунд переговоров, правда, в закрытом режиме. Что ж, можно понять, есть специфические направления, о которых громко лучше пока не говорить.