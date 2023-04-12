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«Он их накачал, натравил, выгнал на улицу». Как Латушко провинился перед актёрами Купаловского театра?

12 апреля 2023 18:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусских айтишников и недавнее совещание Лукашенко. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ:
Скандал про шпица Тихановской по поводу детей Донбасса. Это попытки прибежать с малявой в Международный уголовный суд. Понятно, Латушко в этот момент на телевидении подобострастное интервью раздавал. Но до лета 2020 года вы могли вообще себе представить, что до такого опустится это направление?

«Он их накачал, натравил, выгнал на улицу». Как Латушко провинился перед актёрами Купаловского театра?-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Конечно, нет, потому что и вы, и мой коллега Андрей Николаевич правильно сказали, что если ты берешь деньги, ордена, награды, спецпайки, санатории от государства, то у тебя должна присутствовать хотя бы какая-то этика, если не благодарность. Поэтому, получив от Президента и государственной власти все, более того, будучи любимчиком Президента, потому что не каждого в столь молодом возрасте награждают такими титулами (министр, посол, директор национального достояния)… Конечно, надо было проявить, с моей точки зрения, уважение.

Что я лично не могу ему простить – это разгром Купаловского театра. Ведь артисты – очень впечатлительные люди, они, как дети. Конечно, он мог бы их успокоить и сказать совершенно другие слова, если бы был порядочным человеком. Он бы мог сказать, сколько государство потратило на Купаловский театр, мог бы сказать: ребята, это не наша война. Это в крайнем случае, если не встать на сторону государства. Но он выбрал самый худший вариант. Он их накачал, натравил, выгнал на улицу. В итоге они на этой улице и оказались.

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# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Юрий Воскресенский # Павел Латушко # Фотофакт

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