«Он их накачал, натравил, выгнал на улицу». Как Латушко провинился перед актёрами Купаловского театра?

Григорий Азаренок, СТВ: Скандал про шпица Тихановской по поводу детей Донбасса. Это попытки прибежать с малявой в Международный уголовный суд. Понятно, Латушко в этот момент на телевидении подобострастное интервью раздавал. Но до лета 2020 года вы могли вообще себе представить, что до такого опустится это направление?

Юрий Воскресенский, политолог:

Конечно, нет, потому что и вы, и мой коллега Андрей Николаевич правильно сказали, что если ты берешь деньги, ордена, награды, спецпайки, санатории от государства, то у тебя должна присутствовать хотя бы какая-то этика, если не благодарность. Поэтому, получив от Президента и государственной власти все, более того, будучи любимчиком Президента, потому что не каждого в столь молодом возрасте награждают такими титулами (министр, посол, директор национального достояния)… Конечно, надо было проявить, с моей точки зрения, уважение.

Что я лично не могу ему простить – это разгром Купаловского театра. Ведь артисты – очень впечатлительные люди, они, как дети. Конечно, он мог бы их успокоить и сказать совершенно другие слова, если бы был порядочным человеком. Он бы мог сказать, сколько государство потратило на Купаловский театр, мог бы сказать: ребята, это не наша война. Это в крайнем случае, если не встать на сторону государства. Но он выбрал самый худший вариант. Он их накачал, натравил, выгнал на улицу. В итоге они на этой улице и оказались.

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