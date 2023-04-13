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Александр Лукашенко подписал распоряжение о поощрении талантливой молодёжи

13 апреля 2023 18:20
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Новости Беларуси. За талантливой молодежью будущее страны, а потому государство всячески поддерживает юные таланты. В 2023 году более полутора миллионов рублей будет выделено специальному фонду Президента по социальной поддержке одаренной молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко подписал распоряжение о поощрении талантливой молодёжи-1

Соответствующее распоряжение подписал Президент. Эти средства направят на поощрение учащихся и студентов, а также на оказание материальной помощи интеллектуальным и творческим объединениям. Кроме того, более 150 студентов и курсантов, достигших высоких результатов в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности, получат стипендии Президента.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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