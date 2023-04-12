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«Как корову подоить, как её почистить, как поле вспахать». Вот как айтишники могут помочь Беларуси

12 апреля 2023 18:14
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусских айтишников и недавнее совещание Лукашенко. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и политолог Юрий Воскресенский.

«Как корову подоить, как её почистить, как поле вспахать». Вот как айтишники могут помочь Беларуси-1

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Фишка в том, что надо ломать стереотип поведения. В ПВТ идут за тем, чтобы на льготных условиях создать стартап, раскрутить его и продать на Запад. То есть лично обогатиться. А в ПВТ должны идти для того, чтобы создать полезный для страны и народа продукт. Пускай они обогатятся лично, но при этом пусть что-то для страны будет сделано, что-то хорошее. Как вы говорите, как корову подоить, как ее почистить, как поле вспахать, куда удобрения положить – что-то в этом направлении сделайте, чтобы после вас что-то осталось.

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# It-технологии # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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