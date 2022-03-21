Украина или рассада? Вот какие темы больше интересуют читателей сайта СТВ

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Анализируете же, какие материалы чаще всего читают и чем интересуются? Мне кажется, сейчас всем интересна только Украина. Или нет?

Антонина Бутор, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Смотрите, Украина сейчас, безусловно, входит в топы всех читаемых материалов, но все же на первом месте у нас сейчас рассады, лунный календарь, погода, весна все-таки. Кирилл Казаков, СТВ:

Уже какой-то свет в конце тоннеля. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Это и есть реальная жизнь. Антонина Бутор:

Это реальные вопросы. Если мы сейчас помидоры не посадим, что мы будем делать? Смотреть дальше телевизор и читать Telegram-каналы?