Украина или рассада? Вот какие темы больше интересуют читателей сайта СТВ
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Анализируете же, какие материалы чаще всего читают и чем интересуются? Мне кажется, сейчас всем интересна только Украина. Или нет?
Антонина Бутор, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Смотрите, Украина сейчас, безусловно, входит в топы всех читаемых материалов, но все же на первом месте у нас сейчас рассады, лунный календарь, погода, весна все-таки.
Кирилл Казаков, СТВ:
Уже какой-то свет в конце тоннеля.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Это и есть реальная жизнь.
Антонина Бутор:
Это реальные вопросы. Если мы сейчас помидоры не посадим, что мы будем делать? Смотреть дальше телевизор и читать Telegram-каналы?
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
То есть помирать готовься, а жито сей. Очень хорошо, и вот это вот наше счастье, наверное, что у белорусов все-таки есть вот этот коллективный менталитет. Паміраць рыхтуйся, а жыта сей. Это есть. Каждый раз, когда я езжу, встречаюсь с исполкомами, в районах, в областных центрах, я читаю лекции для сотрудников местной исполнительной власти, самых низовых, что называется, структур. Мне очень важно им в глаза посмотреть и чтобы они на меня посмотрели и задали нужные вопросы. Потому что вот там действительно начинаешь понимать ту самую правду. Да, их это как бы интересует. Ну а как? Их интересует, что у нас над Пинском бахало. Можете вы объяснить, журналисты? Я говорю: нет, как я могу объяснить? Это может самолет, а может гаубица. А как мы тогда узнаем правду? Я говорю: ну, во-первых, правду мы не узнаем, пока идут боевые действия – по понятным причинам. А во-вторых, смотрите, если вам Минобороны скажет, что это учения, а из Украины вам скажут, что это полетели ракеты, то, не зная правды, весь вопрос в том, кому вы верите. Вот Батька ни разу не давал повода, чтобы ему не верить. Вот и все. Здесь надо верить.
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