Минск попал в мировой топ по доступности для пешеходов

Поляки разочаровались – влиять на политику больше нельзя. Как до этого дошло, объяснил Муковозчик

«Влияет ли мнение простых избирателей на что-то внутри страны? Все больше поляков считают, что нет. Что они живут, как в Америке: республиканцы ли у власти, демократы ли – все проводят политику исключительно в свою пользу».