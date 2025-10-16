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Минск попал в мировой топ по доступности для пешеходов

16 октября 2025 17:47
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Город для людей. Минск попал в мировой топ по доступности для пешеходов. Белорусская столица – на 16-м месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск попал в мировой топ по доступности для пешеходов-2

В исследованиях оценили среднее время, необходимое горожанам, чтобы дойти пешком до основных объектов инфраструктуры: школ, больниц, магазинов, ресторанов и общественных пространств. В Минске дорога в среднем занимает 8 минут 36 секунд.

Минск попал в мировой топ по доступности для пешеходов-4

Для сравнения: лучший показатель в Милане – почти 6,5 минут. На второй строчке рейтинга Копенгаген. Тройку лидеров замкнул Турин. В топ-20, помимо Минска, попали Берлин, Вена, Санкт-Петербург, Штутгарт, Лилль, Барселона и Осло.

# Социальная инфраструктура

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