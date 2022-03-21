Доверяют или нет? В Институте социологии рассказали, какие СМИ предпочитают белорусы

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

А кому сейчас доверяют белорусы больше, каким источникам информации?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Я хочу сказать, что прежде всего сами наши отечественные средства массовой информации, именно Мининформ, меряют, кому верят белорусы, кому они доверяют. И есть достаточно много ресурсов, которые позволяют измерить результаты такого доверия. Институт социологии тоже постоянно проводит подобного рода исследования. И в частности одним из заказчиков таких исследований Министерство информации является. И, идя сюда, я смотрел внимательно на результаты и тех телефонных опросов, которые мы проводили буквально совсем недавно, полтора-два месяца тому назад. И посмотрел на результаты исследования, которые мы делали для нашего Министерства информации. Хочу сказать, что, по нашим данным, степень доверия нашим телевизионным каналам достаточно высока. Порядка три четверти опрошенных респондентов доверяют примерно в равной степени нашим белорусским телевизионным каналам. На этом фоне хочу сказать, что даже несколько выше уровень доверия и к нашей белорусской прессе. «Советская Беларусь», «Народная газета» – степень доверия даже немножко выше. Поэтому на фоне тех происходящих баталий, о которых идет речь, я хочу сказать, что усилия, которые прикладывают наши журналисты, наше медиасообщество, они себя оправдывают, потому что более трех четвертей с уважением и с доверием относятся к тому, что мы читаем на страницах газет и видим на экранах наших телевизоров. В частности и канал, где мы сейчас присутствуем. Степень доверия, правда, очень высока. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Кстати, феномен касается не только Беларуси, когда аудитория массово поворачивается к региональной журналистике традиционной – радио, газеты и телевидение. В чем причина? Это вопрос жизни и смерти. Во время пандемии коронавируса социальные сети или социальные секты так перекормили фейками аудиторию, что люди поняли, что от этих фейков, к сожалению, часто зависят их жизнь и здоровье. То же самое сейчас происходит в вопросе войны и мира. Если человек внутренне понимает, что от лживой, фейковой информации будет зависеть его выживание, в том числе физическое, его здоровье – он, конечно, будет искать более достоверные источники информации.