Ректор Гродненского медуниверситета: Президент определил приоритетные направления в работе с молодёжью

Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений. В списке – новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов, председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На руководящую должность в сфере образования 21 марта согласован Игорь Жук. С этого дня он новый ректор Гродненского медуниверситета. Александр Лукашенко признался, что не сразу согласился с возвращением медика в его альма-матер – не хотелось отрывать от работы в областном Совете депутатов, Федерации хоккея и объединении «Белая Русь». Однако такой опыт, да еще и поддержка самого университета, сыграли в пользу кадровых перемен.