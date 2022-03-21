Ректор Гродненского медуниверситета: Президент определил приоритетные направления в работе с молодёжью

Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений. В списке – новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов, председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений. В списке – новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов, председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На руководящую должность в сфере образования 21 марта согласован Игорь Жук. С этого дня он новый ректор Гродненского медуниверситета. Александр Лукашенко признался, что не сразу согласился с возвращением медика в его альма-матер – не хотелось отрывать от работы в областном Совете депутатов, Федерации хоккея и объединении «Белая Русь». Однако такой опыт, да еще и поддержка самого университета, сыграли в пользу кадровых перемен.
Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Гродненский медицинский университет – это университет с уже устоявшимися традициями и достижениями. Президент, конечно, поставил задачу направить все усилия на дальнейшее развитие этого учреждения образования. Прежде всего это повышение качества образовательного процесса, развитие научной деятельности, укрепление материально-технической базы. Президент также определил приоритетные направления в работе с молодежью. То есть молодежь, которая поступает в Гродненский медицинский университет, должна покидать стены как настоящие патриоты и граждане Республики Беларусь.
Читайте также:
Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»
«Тогда все-таки председатели были активнее». Лукашенко вспомнил, как работала местная власть при Советах
«Мы в этом плане экономически безопасны». Почему новый директор «Бобруйскагромаша» не боится санкций?