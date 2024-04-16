Лукашенко: губернатор говорит «мы выровняем» – как можно выровнять, если уже погибли телята?!

От положения дел на селе во многом зависят благосостояние наших людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время совещания обратил внимание Президент и на вопиющий факт падежа скота. В ряде районов цифры растут. Это очевидно говорит о безответственном подходе некоторых руководителей к своей работе. Они же занимаются и приписками голов. И такие случаи имеются во всех областях страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Который год говорим о сохранности скота и птицы. И что? По результатам трех месяцев текущего года ситуация с падежом еще более ухудшилась. Падеж крупного рогатого скота вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это в среднем по стране. А в Могилевской области почти в два раза – 1,7! В Минской и Гродненской – 1,3 раза. Практически в каждом хозяйстве нарушаются требования технологических регламентов содержания и кормления скота. Не обеспечивается выпойка новорожденных телят молозивом, не соблюдаются схемы вакцинации. Я поручал премьер-министру разобраться. Мы вопрос поставили жестко! И имейте в виду, спрос в этом плане будет только усиливаться! Мы же приняли решение, если вы не можете в каком-то хозяйстве, всякое бывает, в Витебской, Могилевской области и так далее, у нас есть хорошие комплексы, которые мечутся по стране, закупают телят, отдайте их, за деньги продайте! Вам сразу же заплатят деньги. Роман Александрович, вместе с Комитетом госконтроля жесточайшим образом разберитесь и доложите. Александр Николаевич, подключитесь к этому вопросу.

Мне докладывают, что эта переброска телят от нерадивых к другим начата, однако зачастую носит формальный характер для создания видимости выполнения поручений. Скот передается в организации, которые не в состоянии обеспечить его содержание и кормление. А может быть, просто на бумаге передается – ну, это мы проверим. Ну, как вам такой факт: берут и отгружают молодняк в хозяйство, в котором зафиксирован самый высокий падеж в районе, нет комбикормов, имеют место системные нарушения технологии! «Прудокское» Калинковичского района передавало молодняк филиалу Зеленочи, Калинковичский мясокомбинат. Там же еще хуже! Это губернатор так работает! Спрашиваю: как так? Он мне отвечает: Александр Григорьевич, вы не переживайте, мы по кварталу все выровняем. Я до сих пор не могу понять, как можно выровнять по кварталу что-то или показатели, если уже погибли телята!

Коснулись замечания Президента и производственной дисциплины в аграрной отрасли. Речь о коррупции, экономических преступлениях и кражах. Глава государства поставил задачу – принять самые суровые меры реагирования. В ходе совещания прозвучало много поручений Александра Лукашенко: от тщательной инспекции отстающих хозяйств до полной реализации намеченных инвестпроектов в районах.