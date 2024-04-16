БЕЛАЗ продолжает модернизацию цехов – какие новинки презентовал завод?

Белорусский автозавод продолжает масштабную модернизацию цехов, которая завершится в 2025 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это поможет увеличить производство карьерной техники. И выйти на новые объемы: в год – более тысячи единиц машин. Последняя новинка БЕЛАЗа – тяжеловоз грузоподъемностью 120 тонн. Накануне его увидели представители ведущих горнодобывающих компаний России. Аккумуляторную батарею для самосвала производят в «Росатоме». На одной зарядке самосвал может работать до восьми часов.

Александр Насковец, генеральный конструктор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ- Х олдинг»: Надо понимать, что мы не только предоставляем сами карьерные самосвалы, мы предоставляем еще и инфраструктуру. Это что – это зарядные станции, заводы по сжижению природного газа, получению и сжижению водорода. Мы предоставляем комплекс услуг для того, чтобы перейти на альтернативные источники энергии.

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»:

В прошлом году мы произвели 962 единицы карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 240 тонн. Мы сейчас ведем работу по модернизации наших производственных мощностей, которую планируем завершить в 2025 году, увеличив наши производственные мощности до 1 200 единиц в год. В зависимости от модели карьерного самосвала уровень локализации колеблется от 60 до 80 %.

Большое внимание сегодня и к 130-тонному самосвалу на водородном топливе. Пока это прототип. Но к концу 2024-го новинка станет опытным образцом для работы в первую очередь на российских карьерах.