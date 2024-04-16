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БЕЛАЗ продолжает модернизацию цехов – какие новинки презентовал завод?

16 апреля 2024 17:47
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Белорусский автозавод продолжает масштабную модернизацию цехов, которая завершится в 2025 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

БЕЛАЗ продолжает модернизацию цехов – какие новинки презентовал завод?-1

Это поможет увеличить производство карьерной техники. И выйти на новые объемы: в год – более тысячи единиц машин. Последняя новинка БЕЛАЗа – тяжеловоз грузоподъемностью 120 тонн. Накануне его увидели представители ведущих горнодобывающих компаний России. Аккумуляторную батарею для самосвала производят в «Росатоме». На одной зарядке самосвал может работать до восьми часов.

БЕЛАЗ продолжает модернизацию цехов – какие новинки презентовал завод?-4

Александр Насковец, генеральный конструктор ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»:
Надо понимать, что мы не только предоставляем сами карьерные самосвалы, мы предоставляем еще и инфраструктуру. Это что – это зарядные станции, заводы по сжижению природного газа, получению и сжижению водорода. Мы предоставляем комплекс услуг для того, чтобы перейти на альтернативные источники энергии.

БЕЛАЗ продолжает модернизацию цехов – какие новинки презентовал завод?-7

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»:
В прошлом году мы произвели 962 единицы карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 240 тонн. Мы сейчас ведем работу по модернизации наших производственных мощностей, которую планируем завершить в 2025 году, увеличив наши производственные мощности до 1 200 единиц в год. В зависимости от модели карьерного самосвала уровень локализации колеблется от 60 до 80 %.

Большое внимание сегодня и к 130-тонному самосвалу на водородном топливе. Пока это прототип. Но к концу 2024-го новинка станет опытным образцом для работы в первую очередь на российских карьерах.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Лесин # Александр Насковец

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