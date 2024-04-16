Для сохранения здоровья. В Минской области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех учреждениях здравоохранения организовано консультирование. Проводится дотестовое и послетестовое обследование. Все беременные наблюдаются в женской консультации по месту жительства и обследуются на ВИЧ двукратно.

Сегодня количество людей, живущих в центральном регионе с ретровирусом, составляет 0,2 % от общего количества населения. Средний возраст – около 40 лет. Для таких пациентов предусмотрена антиретровирусная терапия, которая направлена на подавление размножения ВИЧ в организме. Препараты назначаются на постоянной основе и требуют регулярного приема.

Ксения Трофимчук, врач-инфекционист Столбцовской центральной районной больницы:

Первое время абсолютно бессимптомно, то есть человек будет чувствовать себя абсолютно хорошо, вплоть до самых последних клинических стадий. Если уже какие-то симптомы появляются, соответственно, человек уже длительное время болеет. Увеличение лимфатических узлов, хронические заболевания длительного течения могут быть. В основном человек жалуется на то, что иммунитет его снижается.