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В Минской области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции

16 апреля 2024 17:47
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Для сохранения здоровья. В Минской области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во всех учреждениях здравоохранения организовано консультирование. Проводится дотестовое и послетестовое обследование. Все беременные наблюдаются в женской консультации по месту жительства и обследуются на ВИЧ двукратно.

В Минской области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции-1

Сегодня количество людей, живущих в центральном регионе с ретровирусом, составляет 0,2 % от общего количества населения. Средний возраст – около 40 лет. Для таких пациентов предусмотрена антиретровирусная терапия, которая направлена на подавление размножения ВИЧ в организме. Препараты назначаются на постоянной основе и требуют регулярного приема.

В Минской области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции-4

Ксения Трофимчук, врач-инфекционист Столбцовской центральной районной больницы:
Первое время абсолютно бессимптомно, то есть человек будет чувствовать себя абсолютно хорошо, вплоть до самых последних клинических стадий. Если уже какие-то симптомы появляются, соответственно, человек уже длительное время болеет. Увеличение лимфатических узлов, хронические заболевания длительного течения могут быть. В основном человек жалуется на то, что иммунитет его снижается.

В Минской области ведутся профилактические мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции-7

Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно, при желании анонимно. Сдать тест на ВИЧ-инфекцию можно в любом учреждении здравоохранении.

# Вирусные заболевания # общество # Новости Минска и Минской области

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