Учителям повысят зарплаты, реформ в образовании не будет – итоги большого педсовета у Президента

В 2024 году День знаний выпал на воскресенье. Новая учебная жизнь официально начнется 2 сентября. За парты сядут более миллиона школьников. Как раз сейчас собираются рюкзаки и наглаживаются гольфы и бантики. В особом предвкушении первоклассники и их родители. 105 тысяч юных белорусов впервые отпразднуют День знаний, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Каким будет и этот день, да и весь школьный путь, во многом зависит от нас, взрослых, которые и решают, чему и как учить наших детей.

Это вопрос не праздный. В нем разбирались чуть ли не всей страной во главе с Президентом. Во Дворце Республики прошел большой педсовет. Школа – это не только про формулы, факты и даты. Как отметил Президент, мы многому учим, иногда даже слишком, а вот к воспитательному процессу есть вопросы. Тут вспомнили и про храм знаний, и про престиж профессии, и про гаджеты, и про реноме педагогов, которые, по мнению Президента, и должны помогать разбираться не только в уравнениях и диаграммах, но и в том, что происходит внутри и вокруг страны. А происходит немало. Ситуация сложная. Никогда еще мы не чувствовали такого давления, как сейчас. Есть угрозы и с Запада, и с Юга. Но страну надо удержать, скажет глава государства, и в этом не последняя роль отводится учителям, в руках которых умы и души наших детей. То есть будущее страны. Ответственность колоссальная. Президент это понимает, а потому готов разделить ношу с педагогами и подставить плечо в эти непростые времена. Какое задание от главы государства получили преподаватели, на параграфы педсовет поделила наш политобозреватель Алена Сырова.

Зазубрил, сдал, забыл… Любой педагог, который, конечно, заинтересован в результате и качестве знаний, не будет удовлетворен таким подходом, хотя технически имеет все основания поставить высший балл, но как же с сутью, с пониманием? Надо разбираться, надо задавать вопросы. Если эта привычка была заложена со школьной скамьи, то и во взрослой жизни в поверхностность не скатится человек. Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы.

Контекст таков: вокруг Беларуси сейчас, возможно, самая сложная ситуация за все время нашего суверенного пути. Мы чувствуем на себе все прелести нашего географического положения и делаем все, чтобы сохранить себя. В меру своих возможностей, конечно. Публичнее над нелегкой задаче работает глава государства. На его контроле вопросы политической, военной, аграрной, технологической безопасности. А сколько еще не освещенных в СМИ переговоров и мероприятий? Лукашенко: я хочу услышать правду и почувствовать нерв нашего учительства. Подробнее.

В этом всем у Президента просто нет времени на праздную болтовню и мероприятия для галочки. И нынешний педсовет со старта был обозначен, как максимально конструктивное совещание действительно заинтересованных людей, которые видят проблемы. И да, как тут не вздохнуть, когда они глубинные и по указке их не решить.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Воспитание на всех уровнях учреждения образования настоящего гражданина и патриота. Сегодня во всех учреждениях образования мы можем сказать, что воспитание стоит на первом месте, а потом обучение. Вторая задача, и в то же время тоже проблема, мы должны говорить об этом достаточно смело: нам надо возвращать престиж профессии учителя. Да, мы сегодня принимает многие меры, со стороны государства видим поддержку, рост заработных плат и условия, которые создаются нашим учителям. Но мы должны вернуть тот сакральный смысл учителя, уважение, статус в обществе, которые были. И третья, немаловажная задача: мы сегодня должны понимать, что наши молодые люди, молодой человек – это не трудовой ресурс, это человеческий капитал. И, соответственно, мы должны его рассматривать не просто через призму подготовки какого-то узкого специалиста для конкретной отрасли, предприятия, а в целом готовить к будущему и развитию нашей страны. Лукашенко: переборщили с обучением, надо воспитывать.

С одной стороны, если бы готовили не то, то не охотились бы за белорусскими умами и не забирали бы с руками, ногами и головой. С другой, если бы готовили то, то едва ли бы умы соглашались быть «заханченными». Стандартами можно обозначить рамки, а вот чем они будут наполнены… Лукашенко: «Школа – это храм. И переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет». Читать здесь. Риторические вопросы, ответы на которые у каждого руководителя учреждения образования свои – своеобразное продолжение тезиса министра о человеческом капитале. Глава государства много лет в разных формах пытается донести: просто воспитать просто узкого специалиста, неприспособленного к жизни, ограниченного исключительно профессиональными навыками – функцию, если хотите. Но разве это то же, что и воспитать человека-профессионала?

Может, стоит учащимся 10-11 классов предоставить такую возможность: выбирать для изучения только те предметы, которые необходимы им в дальнейшем для обучения в вузе. Хотя я придерживаюсь устоявшейся модели обучения, когда происходит подготовка выпускника с широким кругозором и умением анализировать происходящее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я иногда сталкиваюсь с нашей молодежью 30-летней, 28-летней и с удивлением обнаруживаю: географию они вообще слабо знают. Вот свою специальность они более или менее, ну, хорошо знают. Все остальное их не касается. Историю они слабо знают. И это люди, с которыми я общался, закончившие школу с отличием. Поэтому вы абсолютно правы: образованным должен быть человек по-настоящему. И то, что в жизни иногда надо, хотя бы по этим направлениям он был образован. И надо ребят к этому приучать и обязательно им говорить: вы будете как американцы. Я не говорю, что они дураки и прочее, но они настолько узкие, молодежь и другие, в Соединенных Штатах Америки. Они, если считать, то только то, что касается денег – они это хорошо считают. А все остальное они не считают и считать не умеют. Пандемия очень обнажила в американском обществе эти недостатки общего образования. Поэтому, знаете, вы этот вопрос задали: я его вообще в первый раз слышу. Я думал, у нас нет таких проблем. А коль они появились, и вам, Светлана, и другим, особенно классным руководителям, на корню это надо уничтожать. Наша школа должна давать если уже не такие огромные познания мира, то достаточные, чтобы жить в обществе и общаться с другими.

Что касается профессионального образования и положении дел в вузах, у нас недобор. Недобор тех, кто готов работать руками и чей труд стоит дорого. Возможно так, потому что живее всех живых предубеждения относительно жизненных перспектив тех, у кого золотая медаль, и тех, у кого золотые руки.

Андрей Иванец:

Всего в вузы в этом году мы не добрали порядка 870 человек, при этом порядка 500 человек – это сельскохозяйственные специальности, соответствующий профиль. И порядка 120 человек на дневную форму получения образования в вузы инженерно-технического профиля. Александр Лукашенко:

То, что нам крайне сегодня надо! На протяжении двух с небольшим часов обсуждали глубинные и вполне прикладные вопросы. 2,5 тысячи человек во Дворце Республики. Да, высказались не все, но реагировал каждый. Глава государства привел несколько цифр о вложениях в сферу образования – за последние три года 3 миллиарда. Отремонтированы школы, автопарк в регионах, зарплаты поднимут.

Александр Лукашенко:

По зарплатам мы впервые в истории приблизились к средним по стране. Никогда такого не было. Здесь арифметика проста: вы готовите конкурентоспособных специалистов, экономика растет – растут и ваши доходы. Если проследить за отраслевыми совещаниями, которые в последнее время часто проводит Президент домашние задание для всех звучит приблизительно одинакового – качественно выполнять свою работу и проявлять инициативу, с высокой трибуны не всегда виднее, да и несправедливо, хотя очень удобно кивать наверх. Лукашенко: «Все начинается с нас – учителей». Как в сфере образования выполняют поручения Президента?

А еще важнее не врать. Не приукрашивать. Глава государства не раз объяснял: это влияет на принятие конечных решений. И если где-то, например, все никак не могут победить бюрократию – так прямо и надо сказать, иначе пазл не складывается. Лукашенко пообещал учителям среднюю зарплату по стране к 2025 году. Подытоживая, система образования больше не будет реформирована. Все. Форма создана. Интеллектуальное наполнение есть. Есть кому учить, есть кого учить.