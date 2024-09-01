Что связывает Беларусь и Узбекистан? Итоги женского бизнес-форума в Ташкенте

Многообещающее партнерство Беларусь развивает с Узбекистаном. После Казахстана экономика этой страны считается наиболее крупной в пятерке государств Центральной Азии. При этом растет быстрыми темпами. С 2016-м Ташкент встал на путь масштабных реформ. Они подходят к логическому завершению, что придаст еще больше сил этой стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наш Президент недавно был с визитом в Ташкенте. Александр Лукашенко в итоге благодарил Шавката Мирзиеева за теплый прием. Лидеры двух стран давно знают друг друга и хорошо общаются, что помогает укрепить экономические плацдармы. По итогам февральских переговоров есть установка увеличить совместный товарооборот до миллиарда долларов. Сейчас он остановился на отметке примерно в 620 миллионов. Свою лепту в укрепление стабильности между Минском и Ташкентом готовы внести и бизнесвумен двух стран. На неделе они собрались в столице Узбекистана в рамках отдельного форума, где обсуждали общие проекты в легкой промышленности, машиностроении, образовании, медицине. В дни форума также состоялся официальный визит в Ташкент Натальи Кочановой. Спикер верхней палаты нашего парламента провела переговоры со своей узбекской коллегой и встретилась с Президентом страны. Как принимали белорусов в Центральной Азии, расскажет Ольга Масловская.

«Женщина захочет – сквозь скалу пройдет». Так говорят на Востоке. Не поспоришь. Стратегия отношений, сложные проекты, важные отрасли – второй Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум стал эффективной площадкой для налаживания новых контактов. И речь не только о бизнесе. Визит председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой вывел отношения парламентариев двух стран на принципиально новый уровень. Спикер провела встречи с руководителями двух палат узбекского народного вече. О стратегических направлениях сотрудничества говорили с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Кочанова: роль парламента должна быть более весомой, голос депутата должен звучать ярче. Читайте здесь.

Ольга Масловская, корреспондент:

На форуме была взята новая высота. Подписи поставлены под шестью десятками соглашений и контрактов. Речь о поставках сырья и готовой продукции, обмене технологиями и методиками преподавания, культурными проектами и туристическими предложениями. К слову, Узбекистан входит в топ самых популярных направлений у белорусов. Едут смотреть города-памятники, история которых насчитывает тысячелетия. Турагент Анна Мансурова несколько лет встречает и сопровождает по Узбекистану белорусских путешественников. У двух географически далеких стран есть исторические нити, которые навсегда скрепили добрые отношения друг к другу.