Как белорусские пограничники защищают границу с Украиной? Оценили обстановку на рубежах

Как и чем живет приграничье? Корреспондент Александр Бойцов отправился в Брестскую область, чтобы оценить ситуацию.
Как и чем живет приграничье? Корреспондент Александр Бойцов отправился в Брестскую область, чтобы оценить ситуацию.
Мохро – классическая деревня белорусского Полесья. Контрольный пункт пограничников здесь размещен еще на въезде в село. Местные так и живут – их хата с краю, но они всегда начеку. Приграничье обязывает.
Николай из Ивано-Франковской области Украины перебрался сюда еще 30 лет назад. Сперва влюбился в белоруску, потом в здешнюю природу, так и принял решение остаться.
Крепкие связи братских народов и вековое переплетение судеб подтверждает и Анна. Она землячка Николая, тоже, как сама говорит, из Франковщины. Осела здесь давно, когда и границы, по сути, не было. Сегодня в Украине у нее осталась родня, с которой связь можно держать только по интернету, однако и здесь нынче не обходится без трудностей.
Анна, местная жительница:
Несколько раз отключали так, что ходила до оператора включать мобильник. Насчет политики вообще не разговариваем, потому что сразу выбивают, не дают разговаривать. Мы только говорим на тему – как здоровье, что делаете, как дети. И мы благодарны вообще, что мы в Беларуси. Лукашенко чтобы был там, в Украине, там бы этого не было. 100 процентов не было.
Заграничные гастроли теперь только в воспоминаниях. Анна поет в местном хоре. Раньше концерты постоянно давали в соседней Волынской области. Участвовали в фестивалях, конкурсах. Но сейчас в культурном, социальном, да и иных обменах выросла стена разногласий, причем как юридическая, так и физическая.
Александр Бойцов, корреспондент:
Вот тот самый пресловутый забор, который наши соседи начали возводить два года назад. Однако уже сегодня проект выглядит весьма-таки незавершенным и не готовым к сдаче. Кажется, украинские военачальники банально решили, что проект уже не актуален, и забросили это дело. Местные жители говорят, что звуков стройки не слышно уже более года. Атмосфера в воздухе навевает мысли о несбывшихся планах и надеждах.
Впрочем, в ответ жители украинского приграничья тоже могли слышать стук строительных отбойников. У защитников наших рубежей случилось новоселье. Буквально полгода назад была открыта новая погранзастава «Махро», ставшая очередным звеном в цепи защиты госграницы на украинском направлении.
Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельского исполнительного комитета:
На территории у нас расположено два объекта. В воинской части 1235 Пинского пограничного отряда погранзастава «Махро» и пункт пропуска «Махро». Со всеми учреждениями организовано тесное взаимодействие.
Как признаются стражи границ, обстановка на рубежах стабильно спокойная, нарушителей становится все меньше. Но это не повод расслабляться. Ворон все же может накаркать! Именно так называется сигнализационный комплекс, который представляет собой заградительный забор, оборудованный системой видеонаблюдения и тепловизором. Белорусские пограничники используют подобную систему уже более 10 лет. Она зарекомендовала себя надежным помощником, ведь благодаря ей задержаны сотни нарушителей границы.
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