Как белорусские пограничники защищают границу с Украиной? Оценили обстановку на рубежах

Как и чем живет приграничье? Корреспондент Александр Бойцов отправился в Брестскую область, чтобы оценить ситуацию.

Мохро – классическая деревня белорусского Полесья. Контрольный пункт пограничников здесь размещен еще на въезде в село. Местные так и живут – их хата с краю, но они всегда начеку. Приграничье обязывает.

Николай из Ивано-Франковской области Украины перебрался сюда еще 30 лет назад. Сперва влюбился в белоруску, потом в здешнюю природу, так и принял решение остаться.

Крепкие связи братских народов и вековое переплетение судеб подтверждает и Анна. Она землячка Николая, тоже, как сама говорит, из Франковщины. Осела здесь давно, когда и границы, по сути, не было. Сегодня в Украине у нее осталась родня, с которой связь можно держать только по интернету, однако и здесь нынче не обходится без трудностей.

Анна, местная жительница:

Несколько раз отключали так, что ходила до оператора включать мобильник. Насчет политики вообще не разговариваем, потому что сразу выбивают, не дают разговаривать. Мы только говорим на тему – как здоровье, что делаете, как дети. И мы благодарны вообще, что мы в Беларуси. Лукашенко чтобы был там, в Украине, там бы этого не было. 100 процентов не было. Заграничные гастроли теперь только в воспоминаниях. Анна поет в местном хоре. Раньше концерты постоянно давали в соседней Волынской области. Участвовали в фестивалях, конкурсах. Но сейчас в культурном, социальном, да и иных обменах выросла стена разногласий, причем как юридическая, так и физическая.

Александр Бойцов, корреспондент:

Вот тот самый пресловутый забор, который наши соседи начали возводить два года назад. Однако уже сегодня проект выглядит весьма-таки незавершенным и не готовым к сдаче. Кажется, украинские военачальники банально решили, что проект уже не актуален, и забросили это дело. Местные жители говорят, что звуков стройки не слышно уже более года. Атмосфера в воздухе навевает мысли о несбывшихся планах и надеждах. Впрочем, в ответ жители украинского приграничья тоже могли слышать стук строительных отбойников. У защитников наших рубежей случилось новоселье. Буквально полгода назад была открыта новая погранзастава «Махро», ставшая очередным звеном в цепи защиты госграницы на украинском направлении.

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельского исполнительного комитета:

На территории у нас расположено два объекта. В воинской части 1235 Пинского пограничного отряда погранзастава «Махро» и пункт пропуска «Махро». Со всеми учреждениями организовано тесное взаимодействие.