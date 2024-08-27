Лукашенко: «Школа – это храм. И переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчёт»

Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей. И каждый из них на своем рабочем месте в ответе за то, какой будет белорусская система образования в частности и наша страна в целом. О доброй традиции в преддверии нового учебного года от А до Я. Репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Уже избитая фраза и привычная: только патриот может воспитать патриота. Но хочу и добавить, что только высокочеловечный учитель, душевный человек с хорошими моральными качествами в классическом понимании этого слова может воспитать душу ребенка. А мы ведь в первую очередь душу воспитываем.

У нас есть воспитательный потенциал урока, который мы обязательно развиваем. И, например, я химик, я изучаю с детьми класс веществ соли, можно сказать про калийную соль, которая производится в Солигорске. И тогда у детей развивается кругозор. Они не только учат, что это, но и где они с этим могут встретиться и зачем это нужно.

Дети, подростки, они четко чувствуют, насколько откровенен с ним учитель. Поэтому учитель в первую очередь должен быть человеком. Учитель для белорусской национальной идеи – основной персонаж этой преемственности, наставничества и яркий признак генной тяги к науке. Классика на «ростанях». Но на перекрестке сейчас стоит не современный Лобанович. На «ростанях» сейчас вся Беларусь. И за свое географическое положение, и за суверенную позицию. Лукашенко: я хочу услышать правду и почувствовать нерв нашего учительства. Именно поэтому глава государства задает тон педсовету без самообмана и отчетов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Андрей Иванович, в результате вашего доклада сложилось впечатление, что вообще нет проблем. Может, даже уже и на педсоветы собираться не надо. Помню, с давних времен мы проблемы обсуждали на подобных собраниях, но проблем нет. Вот хотелось, как вы это умеете делать, перечислили эти проблемы. Они же знают лучше нас с вами эти проблемы, поэтому учителя нет. Переборщили с обучением, надо воспитывать. Ну вроде уже излишне даже обучаем. И согласно последнему тезису вроде не то готовим. Другой нужен человек. Так тогда чем занимается образование школы? Вы мне ответьте. Вы вот начали с того, что вы стойко, мужественно выполняете все вместе мое поручение. Помните, я сказал, что школа – это храм? И переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет. Прежде всего, ученик. Это выполнено поручение? Школьники приходят в школу с трепетом? Понимают, куда они пришли? Или на перемене дым столбом стоит в туалетах? Учителя они не замечают, и не только на перемене, и так далее. Есть это в школе или нет?