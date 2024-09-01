Танки, ССО, беспилотники – посмотрели, как усилили белорусскую границу в Гомельской области

От медиаугроз к реальной ситуации на наших южных рубежах. Естественно, после громких залетов там держат ухо в остро. В каких условиях работают белорусские военные и как и чем живет приграничье, расскажут в программе «Неделя» на СТВ. Анна Корольчук оценила ситуацию по периметру Гомельской области.

Приграничный район Гомельской области, горячая точка на карте страны в прямом смысле слова, палящий август бьет температурные рекорды. А вот не воспламенить ситуацию и остудить, если что, горячие головы разделяющих климатическую полосу соседей сюда прибыли военные различных подразделений Вооруженных Сил Беларуси, в том числе сил специальных операций. Бойцы оборудовали лагерь, блокпосты, начали мониторинг местности. Такое усиление.

Военнослужащий сил специальных операций:

Продолжаем занимать район, его обустраивать в инженерном отношении. Также своевременно выставляем патрули, занимаемся условной отработкой нормативов различных, элементов боевой подготовки. Моральный дух солдат крепок. Охрана и наблюдение на участке ведутся круглосуточно, для этого на вооружении бойцов есть беспилотники. Здесь, где граница пролегает через леса и болотистую местность, гаджет незаменим. Характеристики у аппарата что надо: максимальная высота – 500 метров, дальность полета – 8 километров, 28-кратный зум и тепловизор.

Военнослужащий сил специальных операций:

Мы производим разведку местности для выявления противника, ДРГ, легкобронированной техники, ну и танки, окопы, блиндажи, наличие противника через тепловизионную камеру.

На новую локацию прибыли и танковые подразделения. Бойцы установили инженерные сооружения, сделали окопы для техники и блиндажи для укрытия. Экипажи из трех человек – командира, механика-водителя и наводчика – прошли предварительную подготовку.

Военнослужащий сил специальных операций:

Проведение занятия, как копать окопы, как правильно их сооружать, как маскировать окопы, танки. Недалеко отсюда развернул свою работу медицинский спецназ. Военные врачи при необходимости готовы в любой момент оказать бойцам квалифицированную помощь. Личный состав отряда опытный, принимал участие в международных гуманитарных миссиях, в том числе на территории Сирии и Ливана.

Андрей Гуринович, начальник медицинского отряда специального назначения:

Развернули госпитальное отделение, в котором работают все необходимые врачи, медсестры. Кроме того, развернули диагностическое отделение с рентгеном, ультразвуковой диагностикой, клинической лабораторией. Можем оказать квалифицированную помощь с элементами специализированной. Данное развертывание отличается тем, что мы не развертываемся где-то в лесу или поле, а в городской черте.

Военная выучка по плану. Также на этой неделе в Гомельской области начался второй этап комплексной проверки территориальной обороны. Он продлится до 6 сентября.