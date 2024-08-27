Лукашенко пообещал учителям среднюю зарплату по стране к 2025 году

Обратил внимание Президент и еще на одну существенную проблему. Вместо того чтобы посвящать все свое внимание ученикам и преподаванию, учителя вынуждены тратить время на излишнюю бюрократию. Насколько это наболевший вопрос для системы образования, можно понять по аплодисментам в зале.

Беларусь живет в очень тяжелый период, и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто стыдно про это говорить, про эту бюрократическую писанину. Я думаю, Андрей Иванович, вы после этого разговора примите радикальные решения. Учитель не должен заниматься каким-то барахлом, он не должен писать какие-то отчеты, которые не нужны. Есть материалы, которые учитель должен представить. Но есть вопросы, которые только вы можете проанализировать и подсказать. Это животрепещущие темы. И только по этим темам можно просить и требовать от учителя подключиться. Я больше на эту тему разговор услышать не должен. Примите лично решение. Неоднократно говорил о недопустимости таких подходов. Где и кто меня до сих пор не услышал или услышал, мы видим.

Говорили на педсовете и о социальной поддержке работников сферы образования. В частности, Президент отметил, к 2025 году их зарплата будет выравнена со средней по стране. Напомнил глава государства и о том, что в Беларуси ведется работа по обеспечению специалистов жильем. В Минском районе в ближайшее время вручат ключи жильцам первого дома для учителей.