Лукашенко: «Всё начинается с нас – учителей». Как в сфере образования выполняют поручения Президента?

До начала учебного года остается чуть больше суток. Уже скоро школьники и студенты вернуться за парты, кто-то заполнит дневник в первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако готовятся к сентябрю не только учащиеся, но и учебные заведения. На неделе состоялся Республиканский педагогический совет с участием главы государства. Много говорили о местах, которые надо подтянуть. Речь не только о качестве образования, но и состоянии учебных заведений. Как реализуют поручения Президента и все ли готово к первому звонку – продолжит Полина Королева.

«Школа – это храм». Слова Президента, прозвучавшие практически на старте педагогического совета, задали мероприятию определенное настроение. Чтобы ни у кого из участников не осталось сомнений в том, что сфера образования была и остается одной из приоритетных для государства. А потому о недостатках говорили именно так – широко и подробно, не скрывая. Ведь исправлять их все равно придется. Или исправят за нас, но уже не в наших интересах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

50 процентов, может, больше, моей работы – это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну. Показывать: вот это надо, это… А иногда поставишь задачу, проконтролируешь – не сделано, потом идешь, сам делаешь. Поэтому мы с вами в одной лодке и деваться нам некуда. Темнить, врать или приукрашивать ситуацию не надо. Ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать – надо думать всем. И быть готовыми к этому. И все начинается с нас – учителей. Действительно, с учителей. Ведь не будет их, не будет ни врачей, ни экономистов, ни аграриев и инженеров. Не будет Беларуси. И фраза Президента про храм, успевшая стать крылатой, уже играет новыми красками. Лукашенко: «Школа – это храм. И переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет».

Чтобы трепет, о котором говорит Александр Лукашенко, возник, важно и состояние учреждений образования. Несмотря на санкции, только за последние три года в сферу вложено почти 30 миллиардов белорусских рублей, построено и капитально отремонтировано 73 учреждения. Еще девять возведут до конца года. На постоянной основе укрепляется и материально-техническая база.

Валентина Садовничая, директор гимназии № 2 Гродно:

При подготовке к новому учебному году ежегодно приобретаем новую современного дизайна мебель, учитывая материалы, из которых она изготовлена, цветовую гамму, чтобы ученику, войдя в класс, создать настроение определенное, чтобы он понял, что он вошел в подготовленное, уютное, светлое здание. Оборудуем кабинеты современными средствами обучения. У нас в каждом кабинете есть компьютер, 23 телевизора в учреждении, также некоторые кабинеты оборудованы интерактивными досками, мультимедийными проектами, мультибордами. Как видно, государство дает возможности, дальше дело каждого, как их использовать. Говоря про школу (или любое другое учреждение образования), современную технику, свежий ремонт – все требует внимания и определенных усилий, чтобы эти блага не растерялись. Облагораживать школу и прилегающие территории помогают учащиеся, что приветствуется. Это тоже своего рода трудовое воспитание, тему которого поднимали на педсовете.

Татьяна Василевич, заместитель директора по учебной работе Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:

Трудовое воспитание – также одна из значимых задач нашего учреждения образования. В летний период были созданы трудовые отряды, которые принимали участие в прополке клумб, уходе за цветами, а также уходе за братскими могилами, которых на территории Сеницкого сельского Совета две.

Широко звучал на педсовете и вопрос воспитательной роли сферы образования. Как ранее отмечал Президент, до 2020 года в этом направлении мы будто расслабились, теперь наверстываем. Активно в идеологическую работу включились военные, представители органов внутренних дел, что ценно. Тем не менее у современного поколения есть и другой воспитатель – интернет. То, что задумывалось как благо, превратилось в серьезный вызов. И пока мы с ним справляемся.

Марк Якубович, учитель иностранного языка Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:

Хотел бы напомнить о прошедшем ранее референдуме в нашей стране, о поправке в Конституцию. Если мне не изменяет память, 32 статья Конституции, первый подпункт говорит о том, что духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи находится под защитой государства, и это действительно так. Как модернизировали школьный транспорт? Подробности в видео.

К перевозке детей допускаются школьные автобусы не старше 10 лет. Отсюда необходимость обновления автопарка. В Щучинском районе в этом году также прибавление – 5 новых машин, оснащенных по последнему слову техники.