Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы
Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.
В общереспубликанскую учительскую пришел Президент, чтобы услышать о проблемах, наметить их решения и просто поговорить по душам с наставниками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с вами вместе живу в этой жизни, в этом обществе, и я вижу, что происходит. И я как человек более информированный знаю больше по каждому из направлений. А сфера образования для меня важнейшая. Я немножко в ней соображаю, что происходит, поскольку по духу ваш человек, учитель.
Педсовет республиканского уровня – добрая традиция образовательного пространства Беларуси. Но решают здесь весьма не тривиальные задачи. Каждый год новые вводные.
Александр Лукашенко:
Главное, мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование. Ни в коем случае. Будут колоссальные проблемы. На одном из заседаний Евразийского экономического совета кто-то поставил вопрос перед Путиным, попросил его: слушайте, помогите нам с профтехобразованием, у нас нет рабочих и негде их подготовить, рабочие специальности, даже среднее специальное образование получить. Ну, нет. На что Путин ответил: вы знаете, у нас еще большая проблема. Говорит, если вам кто-то и поможет, конечно, не в том объеме, что вы хотели бы, это только Беларусь.