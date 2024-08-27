Прямой эфир

Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы

27 августа 2024 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.

В общереспубликанскую учительскую пришел Президент, чтобы услышать о проблемах, наметить их решения и просто поговорить по душам с наставниками.

Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с вами вместе живу в этой жизни, в этом обществе, и я вижу, что происходит. И я как человек более информированный знаю больше по каждому из направлений. А сфера образования для меня важнейшая. Я немножко в ней соображаю, что происходит, поскольку по духу ваш человек, учитель.

Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы-4

Педсовет республиканского уровня – добрая традиция образовательного пространства Беларуси. Но решают здесь весьма не тривиальные задачи. Каждый год новые вводные.

Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы-6

Александр Лукашенко:
Главное, мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование. Ни в коем случае. Будут колоссальные проблемы. На одном из заседаний Евразийского экономического совета кто-то поставил вопрос перед Путиным, попросил его: слушайте, помогите нам с профтехобразованием, у нас нет рабочих и негде их подготовить, рабочие специальности, даже среднее специальное образование получить. Ну, нет. На что Путин ответил: вы знаете, у нас еще большая проблема. Говорит, если вам кто-то и поможет, конечно, не в том объеме, что вы хотели бы, это только Беларусь.

# Образование в Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Государственная политика в области образования

Другие новости рубрики

Все новости
Дисна всегда славилась мастерами – какие изделия можно увидеть в городском доме ремёсел
27 августа 2024 15:45

Дисна всегда славилась мастерами – какие изделия можно увидеть в городском доме ремёсел

Весной это место превращается в настоящую Венецию – чем интересен мост через Дисну?
27 августа 2024 15:42

Весной это место превращается в настоящую Венецию – чем интересен мост через Дисну?

Её помощи просят не одно столетие – чем примечательна Дисненская икона Божьей Матери
27 августа 2024 15:34

Её помощи просят не одно столетие – чем примечательна Дисненская икона Божьей Матери