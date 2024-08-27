Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы

Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.

В общереспубликанскую учительскую пришел Президент, чтобы услышать о проблемах, наметить их решения и просто поговорить по душам с наставниками.