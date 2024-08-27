Лукашенко: я хочу услышать правду и почувствовать нерв нашего учительства

Беларусь живет в очень тяжелый период, и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент в развитие разговора задавал каждому конкретные вопросы: о недоборах в вузах, сохранении профтехобразования, о новой форме поступления в вузы. При этом глава государства настоятельно требовал говорить правду, а не зачитывать красивые и «причесанные» отчеты. Тем более сегодня такое сложное время, в которое никак нельзя допускать уязвимых мест.

Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей. И каждый из них на своем рабочем месте в каком-то смысле в ответе за то, какой будет белорусская система образования. Подобный формат совещания в таком широком кругу специалистов предусматривает выступление докладчиков. Ими сегодня стали шесть человек, включая профильного министра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет, что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения, что нам надо в этой ситуации страну, махину эту – все говорят «маленькая Беларусь», она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом – всю экономику, эту махину, надо развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава Богу, у нас это получается. Но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали, что страна живет в очень тяжелый период. Вопрос: или – или.

Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны. Слушай (на меня все это выливается), давай ты вот тут отступи, там освободи. Начиная отсюда и заканчивая... Да плюнь ты на эту Россию. Да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. Открой границы, мы войска НАТО под Смоленск заведем. Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99 %.

Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу. Не потому, что я что-то скрываю. Я не хочу, чтобы вы излишне напрягались. Все остальные вопросы – это мои вопросы, я часто говорю. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами. Поэтому я хочу от вас услышать правду. Я хочу почувствовать нерв нашего учительства с учетом той обстановки, которая сегодня складывается.