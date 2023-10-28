Найти спустя 80 лет. Благодаря заметке в газете белоруска узнала тайну смерти своего отца-фронтовика

Новости Беларуси. Витебчанка почти спустя 80 лет узнала, где захоронен ее отец, солдат Великой Отечественной войны. Все благодаря публикации в местной газете, которая по просьбе комиссариата областного центра разместила список белорусов, погибших и захороненных в Калининградской области. Военное ведомство помогает администрации российского города вести поиски родственников солдат, чтобы пригласить их в следующем году на празднование 80-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людвиге Сергеевне – 85, но она ясно помнит тот день, когда ее родная деревня Радунь оказалась под немецкой оккупацией.

Людвига Рыбакова, жительница Витебска:

Мне было тогда три года. Встала, а в нашей хате очень много людей. Я говорю: «А что это, мама?». Она говорит: «Началась война».

Когда Людвиге Сергеевне исполнилось шесть, ее отца призвали на фронт. Помнит, как, уходя, хотел поцеловать, а она уворачивалась. Кто знал, что это было в последний раз? Плакала только мать, которая носила под сердцем шестого ребенка. Когда немцы сожгли часть деревни, большая семья Сергея Даниловича Телюка была вынуждена ютиться под одной крышей с такими же обездоленными односельчанами. Тяжелыми были и послевоенные годы. Людвига Рыбакова:

Помню, старший брат, который умер, носил меня в школу, потому что нечего было одевать, обувать. Потом работали, ходили, картошку гнилую собирали, ели. У меня от этой картошки брат и умер.

Получив похоронку, мать Людвиги Сергеевны подолгу стояла у окна. Не верила и ждала. На протяжении всей жизни и дочь не переставала думать об отце. Переживала, что не знает, где похоронен, куда можно принести цветы и просто помолчать.

Людвига Рыбакова:

Погиб 8 марта 1945 года. До Победы оставалось совсем немножко. Вот вернулся бы, а мы все живые. И как бы мы жили. Неожиданная публикация в городской газете всколыхнула душу пожилой женщины. Витебчанка узнала, где похоронен ее отец.

Людвига Рыбакова:

Вот с этого и началось, 24-й номер, красноармеец Телюк Сергей Данилович, 1901.08.03, погиб в 45-м году. Витебская область, Лепельский район. Имена погибших и захороненных под Калининградом уроженцев Витебской области местная газета опубликовала по просьбе военного комиссариата. Администрация российского города и наше ведомство продолжают совместный поиск родственников солдат.

Виталий Сеньков, заведующий сектором идеологической работы, культуры и по делам молодежи газеты «Витьбичи»:

Редакции всегда очень приятно, когда к нам обращаются люди с просьбой помочь найти их родственников, которые во время Великой Отечественной войны приближали Победу. Военно-патриотическая тематика занимает одно из главных мест в публикациях нашей газеты.