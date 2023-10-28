Найти спустя 80 лет. Благодаря заметке в газете белоруска узнала тайну смерти своего отца-фронтовика
Новости Беларуси. Витебчанка почти спустя 80 лет узнала, где захоронен ее отец, солдат Великой Отечественной войны. Все благодаря публикации в местной газете, которая по просьбе комиссариата областного центра разместила список белорусов, погибших и захороненных в Калининградской области. Военное ведомство помогает администрации российского города вести поиски родственников солдат, чтобы пригласить их в следующем году на празднование 80-й годовщины Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людвиге Сергеевне – 85, но она ясно помнит тот день, когда ее родная деревня Радунь оказалась под немецкой оккупацией.
Людвига Рыбакова, жительница Витебска:
Мне было тогда три года. Встала, а в нашей хате очень много людей. Я говорю: «А что это, мама?». Она говорит: «Началась война».
Когда Людвиге Сергеевне исполнилось шесть, ее отца призвали на фронт. Помнит, как, уходя, хотел поцеловать, а она уворачивалась. Кто знал, что это было в последний раз? Плакала только мать, которая носила под сердцем шестого ребенка. Когда немцы сожгли часть деревни, большая семья Сергея Даниловича Телюка была вынуждена ютиться под одной крышей с такими же обездоленными односельчанами. Тяжелыми были и послевоенные годы.
Людвига Рыбакова:
Помню, старший брат, который умер, носил меня в школу, потому что нечего было одевать, обувать. Потом работали, ходили, картошку гнилую собирали, ели. У меня от этой картошки брат и умер.
Получив похоронку, мать Людвиги Сергеевны подолгу стояла у окна. Не верила и ждала. На протяжении всей жизни и дочь не переставала думать об отце. Переживала, что не знает, где похоронен, куда можно принести цветы и просто помолчать.
Людвига Рыбакова:
Погиб 8 марта 1945 года. До Победы оставалось совсем немножко. Вот вернулся бы, а мы все живые. И как бы мы жили.
Неожиданная публикация в городской газете всколыхнула душу пожилой женщины. Витебчанка узнала, где похоронен ее отец.
Людвига Рыбакова:
Вот с этого и началось, 24-й номер, красноармеец Телюк Сергей Данилович, 1901.08.03, погиб в 45-м году. Витебская область, Лепельский район.
Имена погибших и захороненных под Калининградом уроженцев Витебской области местная газета опубликовала по просьбе военного комиссариата. Администрация российского города и наше ведомство продолжают совместный поиск родственников солдат.
Виталий Сеньков, заведующий сектором идеологической работы, культуры и по делам молодежи газеты «Витьбичи»:
Редакции всегда очень приятно, когда к нам обращаются люди с просьбой помочь найти их родственников, которые во время Великой Отечественной войны приближали Победу. Военно-патриотическая тематика занимает одно из главных мест в публикациях нашей газеты.
Константин Харенко, начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Витебской области:
Работа по увековечиванию и поиску тех военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, которая сейчас проводится, в том числе в военном комиссариате Витебской области, очень актуальна и важна, чтобы население Республики Беларусь и в мире не забывали, что такое Великая Отечественная война и какой след она оставила в каждой семье.
Глава государства не раз говорил, что история научила нас беречь мир и независимость. Только благодаря памяти можно соединить прошлое и будущее. В списке на странице газеты еще 27 имен солдат из Витебской области, которые захоронены в братской могиле на мемориальном комплексе под Калининградом. Возможно, кто-то тоже не теряет надежды найти своего героя.