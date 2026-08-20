Новости по тегу #Олег Корзун

В формате открытого диалога детально рассмотрели ключевые дорожные проекты. Так, реконструкцию моста на площади Независимости планируют завершить уже к концу августа, а движение по нему откроют к 1 сентября.
На объекте прошло рабочее совещание под руководством заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна.
Провести интересно время можно, не выезжая за пределы города.
Все они готовы к наплыву отдыхающих.
Парк занимает третье место по величине среди зеленых зон Минска и давно стал любимым местом отдыха жителей микрорайона Каменная Горка.
Специалисты работают круглосуточно. Сейчас на участке проходит демонтаж поврежденного компенсатора трубопровода.
В связи с прорывом тепловой магистрали в Сухарево в пяти районах столицы произошло снижение температуры теплоносителя части потребителей. Повреждения уже локализованы. Задействованы специализированные бригады.
Модернизация производства – непрерывный процесс на предприятии. Масштабная программа технологической трансформации рассчитана до 2035 года. Главная цель – создание конкурентоспособной техники, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках. Предприятие внедряет передовые технологии.
«Каждый район стремиться к тому, чтобы к Дню Независимости и Дню города в каждом районе появлялись новые зоны отдыха, экотропы».
«Мы стремимся сделать как можно больше для того, чтобы людям было уютнее проживать в городе. К 7 ноября 2025 года мы на данный момент уже ввели 14 социальных объектов».
Были проведены работы по благоустройству: уложены тротуары, установлены перила и смонтировано наружное освещение. Напомним, ремонт моста начался в феврале. Работы велись в круглосуточном режиме, что позволило сократить сроки.
«11 миллионов цветов в текущем году будет высажено, из них 50 тысяч роз, которые будут высажены в различных уголках нашей столицы».
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