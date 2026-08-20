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Новости по тегу #Олег Корзун

Олег Корзун провел встречу с коллективом ЖКХ Партизанского района
20 августа 2026 19:10

Олег Корзун провел встречу с коллективом ЖКХ Партизанского района

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика
04 августа 2026 18:01

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика

9 зон отдыха обустроили в Минске ко Дню Независимости
18 июля 2026 18:00

9 зон отдыха обустроили в Минске ко Дню Независимости

Городские службы оценили состояние минских пляжей
16 мая 2026 07:40

Городские службы оценили состояние минских пляжей

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса
11 мая 2026 07:12

В Минске открыли 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса

Прорыв теплотрассы в Минске – энергетики продолжают устранять последствия аварии
20 января 2026 17:48

Прорыв теплотрассы в Минске – энергетики продолжают устранять последствия аварии

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?
19 января 2026 11:04

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?

Модернизация дала результат: МАЗ теперь может выпускать до 3000 автобусов в год
13 ноября 2025 19:00

Модернизация дала результат: МАЗ теперь может выпускать до 3000 автобусов в год

Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома
11 ноября 2025 15:27

Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома

Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября
11 ноября 2025 15:02

Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской
31 октября 2025 18:08

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской

Корзун: при высадке цветов в Минске предпочтение отдают многолетним
12 октября 2025 17:49

Корзун: при высадке цветов в Минске предпочтение отдают многолетним