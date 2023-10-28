Около 400 тысяч льготных проездных билетов планируют раздать в Минске до Нового года

Новости Беларуси. В Минске льготники получат 400 тысяч бесконтактных пластиковых смарт-карт. С их помощью можно передвигаться на всех видах наземного транспорта и в метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проездные билеты раздают в ходе эксперимента по оплате проезда. Благодаря такому нововведению посчитают количество пассажиров льготной категории и оценят их мобильность. О первых результатах узнала Диана Головач.

Диана Головач, корреспондент:

Льготные проездные выглядят как уже знакомые жителям столицы бесконтактные смарт-карты. За основу дизайна взяли единый проездной, который минчане используют уже больше двух месяцев.

Эксперимент решили начать с юных пассажиров. Ведь дети со школьной скамьи начнут привыкать к оплате проезда. И не вырастут «зайцами». 11-классник Артем Скобцов ездит на общественном транспорте каждый день. Это самый простой и удобный способ передвижения, чтобы добраться до альма-матер. Его школа стала одной из участниц эксперимента по оплате проезда.

Артем Скобцов, учащийся 11 класса Гимназии № 30 Минска:

Моя жизнь стала легче, ведь теперь мне не нужно носить с собой постоянно справку о том, что я ученик гимназии. Она постоянно рвется, мнется и теряется. Сейчас мне стало намного легче. Теперь я могу использовать этот ученический билет, который очень легко хранить, и он легко помещается в карман. Помимо школьников, право на бесплатный проезд есть у инвалидов и ветеранов Великой Отечественной. Своих подопечных территориальные центры соцзащиты обеспечивают льготным проездным с 1 октября.

Светлана Привалова, директор Территориального центра социального обслуживания населения Советского района Минска:

На сегодняшний момент уже половина проездных выдана. При получении граждане знакомятся с условиями пользования этими проездными и с необходимостью их получения.

Главным увлечением Анатолия Волосевича уже много лет является дача. Однако, чтобы до нее добраться, нужно проделать длинный путь. Поэтому поездки на общественном транспорте – дело привычное. И главным помощником для него стал льготный проездной документ.

Анатолий Волосевич:

Мне как ветерану войны выдали эту карточку. Так что я пользуюсь ею. Когда я вхожу в транспорт, прикладываю, там написано «оплачено». Количество льготников в столице превышает 400 тысяч. Всех их до нового года планируют обеспечить проездными документами. Пока в деле более 15 тысяч смарт-карт.