В Беларуси борются с бюрократией! Что ждёт сферу индивидуального домостроительства?

Новости Беларуси. Строительство частного жилья без бюрократических проволочек. Скоро ли мечта белорусов о доме на природе по доступной цене станет реальностью? В среднем 40 % квадратных метров, возводимых в стране за год, – индивидуальное жилье. Квартиры в каменных джунглях теряют популярность, сегодня в тренде небольшие коттеджи с собственной парковкой и лужайкой. Государство держит руку на пульсе. Как говорится, если есть спрос, нужно дать и предложение. И в этом направлении работа уже активно ведется. С начала года построить дом на селе стало значительно проще: вместо кипы разрешений нужен лишь один документ. Какие перспективы ждут сферу индивидуального домостроительства и почему так важно подходить к вопросу с умом, расскажет Дарья Седун.

Покажем давайте, наверное, детскую. Остались здесь у нас только бытовые, мебельные вопросы.

Мечта о своем доме для семьи Екатерины Корган из Кобрина начала исполняться полтора года назад. Купили участок с коробкой в Луцевичах, что практически в черте города. Мама двоих детей выросла в деревне, потому выбор пал именно на индивидуальный дом с приусадебным участком. Согласовать проект от прошлого хозяина, проложить коммуникации, получить субсидию. Признается, сегодня, если готовить документы ответственно, проблем на уровне согласования не возникнет.

Екатерина Корган, жительница Кобрина:

При обращении в инстанции, при подведении коммуникаций, это и газ, и вода, и свет, объяснялись алгоритмы, по которым необходимо все выполнять. Мы соблюдали эти алгоритмы. Я не заметила никаких минусов. Структуры все объясняют доходчиво, понятно. В принципе, в кратчайшие сроки все коммуникации были подведены к дому. Бюрократии мы на себе не ощутили. Еще нам предстоит ввод дома в эксплуатацию, я думаю, это тоже не составит труда. Мы обращаемся сначала в БТИ, потом в райисполком. Все документы в порядке.

Для молодой семьи с детьми большим подспорьем стала субсидия от государства под 5 % с возможностью заморозить старт выплат на 2 года. Свободные средства позволили значительно ускорить строительство.

Екатерина Корган:

Я не скажу, что стройка потянула у нас глобальные моральные затраты. В основном это материальные затраты. Одноэтажный коттедж с просторными спальнями и совмещенной гостиной с кухней – оптимальный подход и семейный тренд. Больше остальных переезда ждет 9-летний Станислав.

Станислав Корган, житель Кобрина:

Я уже хочу здесь спать, дышать свежим воздухом и быть со своей семьей.

Сегодня для физлиц возведение дома не проблема. Как и говорил Президент, бери и строй. Остро этот вопрос стоит для застройщиков. Им для работы предстоит пройти буквально 12 кругов бюрократии. Глава государства уже устал повторять (и это касается всех сфер, строительства в частности), что бумажной волокиты быть не должно. Собственно, на эту тему шел разговор в Минском районе, там Президент побывал с рабочей поездкой. В начале года вице-премьеру Анатолию Сиваку было поручено возвести экспериментальный поселок. Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения. Подробности. Результат Александра Лукашенко удовлетворил. Сейчас в Новой Околице 19 домов разного типа, ассортимент будет расширяться, но уже есть модели из дерева. Многих белорусов привлекает экологичность такого варианта.

Ярослава Ледохович:

Дом как живой, он дышит, ты ощущаешь это все. Летом там прохладно, зимой там тепло. Планировки очень понравились, интересные. Для себя некоторые варианты даже отметили. Проверенные и комфортные планировки, разные площади – все, чтобы выбрать дом мечты мог каждый белорус. Вот так, например, эту мечту видит Островецкий опытный лесхоз. 102 квадрата, 40,5 занимает просторная кухня-гостиная. Есть три комнаты, совмещенный санузел, помещение для мини-котельной.

Дарья Седун, корреспондент:

Цена такого дома зависит от планировки, площади и от дерева. Сухое дороже, его не нужно оставлять на усадку, как сырое, а сразу можно обустраивать и жить.

Однако купить сруб – еще не все. Нужен фундамент, кровля, сантехника, электрика и отделка. Лесхоз реализует именно сырье, а вот постройка полноценных домов – следующий этап. Здесь пока помогают частники. Сегодня государственные предприятия почти не работают на рынке индивидуальной жилой застройки. Проект микрорайона Новая Околица – попытка исправить ситуацию. Здесь свои варианты домов с нуля и до последнего гвоздя на крыше предлагают 12 отечественных подрядчиков. Бюрократия, с которой в стране борются, – это не только торможение процессов. Она влияет на итоговую цену домов. Сегодня, чтобы построить многоэтажный дом или индивидуальное жилье, застройщику приходится пройти 12 пунктов, за каждый из них платить. Вице-премьер предлагает сократить этот процесс втрое. Лукашенко о строительстве: «Старье это убирать и строить современное, новое, чтобы людям было удобно жить!» Читайте здесь.