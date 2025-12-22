Участникам неформального саммита СНГ провели экскурсию по залам Эрмитажа
Неформальный саммит глав СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета завершились. В Санкт-Петербурге лидеры стран обсудили стратегические инициативы и укрепление сотрудничества. Саммит СНГ проходил в Эрмитаже, среди шедевров мировой культуры, а заседание ЕАЭС определяло конкретные экономические и интеграционные приоритеты на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь сыграла ведущую роль на обоих форумах, формулируя свои долгосрочные цели, а не исходя из сиюминутной конъюнктуры. По итогам ЕАЭС подписаны ключевые документы, включая дорожную карту реализации евразийского экономического пути до 2045 года.
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Параллельно на саммите СНГ обсуждались вопросы безопасности, региональной стабильности и совместной борьбы с экстремизмом и терроризмом. Беларусь активно продвигает свои приоритеты: товарооборот стран СНГ уже достигает почти 90 миллиардов долларов, доля национальных валют в расчетах превышает 96 %, а процессы импортозамещения развиваются быстрыми темпами.
Вчера лидеры провели часы, сидя за столом переговоров, а сегодня начали встречу на ногах. Совершили культурный променад. В Александровском зале – новогодние ели, а в Георгиевском – массивный стол для переговоров. Правда, культурную программу сократили вдвое.
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Перед первыми лицами «запел» павлин XVIII века. А экскурсоводом выступил всемирно известный историк-востоковед и директор Эрмитажа с 1992 года Михаил Пиотровский. Президенты у картины Рембрандта и в окружении героев войны 1812 года.
У нас война в 12-м году была такая, как в своем манифесте говорил Александр I, на нас пришло «двунадесять языков». Вся Европа пришла. Но и вместе с Россией воевала тоже вся Европа.
Это крупнейший универсальный музей в мире. Здесь произведения живописи, графики, скульптуры, монеты и медали, археологические материалы. Всего 3 миллиона памятников культуры разных эпох и народов. В Эрмитаже более 300 залов. Неформальная беседа в 198-м.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Петербург, Эрмитаж, неформальный саммит СНГ. Основное место встречи с коллегами Владимир Путин выбрал Большой тронный зал. Название говорит само за себя. Его престол был освящен в честь Георгия Победоносца в 1795-м. Это был год последнего раздела Речи Посполитой. До революции здесь проходили торжественные приемы и императоры приносили присягу.
Журналистам дали записать лишь краткую речь Путина. Она оказалась праздничной и победной: о финансовых показателях Содружества и 80-летия Великой Победы.
Мнениями первые лица уже обменивались без камер, в том числе и за завтраком в Арабском зале, который прошел в послеобеденное время. Таков протокол общения на высшем уровне. Сейчас, похоже, в мировом сценарии акцент смещается на Глобальный Юг. Теперь от настроя и решительности в наших столицах зависит, на каких ролях будут акторы евразийской интеграции и Содружества.
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