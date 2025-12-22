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Головченко: банковская система страны в 2025-м продемонстрировала устойчивость и эффективность работы

22 декабря 2025 17:29
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Рост роли Банка развития в поддержке экспорта и предпринимательства – лишь часть общей картины. В целом банковская система страны в 2025 году продемонстрировала устойчивость и эффективность работы.

Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню банковских и финансовых работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: банковская система страны в 2025-м продемонстрировала устойчивость и эффективность работы-2

В условиях непростой геополитической обстановки финансовые институты научились гибко и быстро реагировать на все возникающие трудности. По итогам года основные цели и задачи были достигнуты, по многим ключевым направлениям прослеживается положительная динамика.

Так, специалисты фиксируют замедление темпов роста денежной массы. При этом доля рублевой составляющей в ней превысила отметку в 64 %. Растет и доверие граждан и бизнеса к национальной валюте. За 2025 год срочные рублевые вклады населения увеличились на рекордных 35 %, достигнув 14 миллиардов 700 миллионов рублей.

Головченко: банковская система страны в 2025-м продемонстрировала устойчивость и эффективность работы-4

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Немало усилий банками предпринято для обеспечения устойчивого инвестиционного финансирования, ресурсная поддержка эффективных проектов. Это необходимые условия для технологического развития страны. Иными словами, финансовый импульс для того, чтобы наша экономика развивалась устойчиво и уверенно.

Если говорить о текущем годе, то за 11 месяцев объем инвестиционного финансирования вырос в полтора раза, хорошая цифра, до 5 миллиардов 700 миллионов рублей.

Коллективы банков, достигшие по итогам года наилучших результатов, получили заслуженные награды. Профессиональный праздник они отметят в первое воскресенье января.

# Банк развития Республики Беларусь # Роман Головченко

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