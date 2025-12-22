Головченко: банковская система страны в 2025-м продемонстрировала устойчивость и эффективность работы

Рост роли Банка развития в поддержке экспорта и предпринимательства – лишь часть общей картины. В целом банковская система страны в 2025 году продемонстрировала устойчивость и эффективность работы. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню банковских и финансовых работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях непростой геополитической обстановки финансовые институты научились гибко и быстро реагировать на все возникающие трудности. По итогам года основные цели и задачи были достигнуты, по многим ключевым направлениям прослеживается положительная динамика. Так, специалисты фиксируют замедление темпов роста денежной массы. При этом доля рублевой составляющей в ней превысила отметку в 64 %. Растет и доверие граждан и бизнеса к национальной валюте. За 2025 год срочные рублевые вклады населения увеличились на рекордных 35 %, достигнув 14 миллиардов 700 миллионов рублей.