Новости по тегу #Музеи

Здесь можно устроить фотосессию в лавандовом поле, отыскать подвесные мосты и таинственного энта, восхититься величественными храмами, сплавиться на байдарках и устроить батл по рыбалке. Вилейский район – находка для туристов.
В духе Гарри Поттера и Властелина колец. Сегодня мы открываем портал в магический мир и отправляемся в самое сказочное пространство столицы – «Легендарий».
Пока на главных сценах города вовсю звучат музыкальные аккорды, в тишине Художественного музея разворачивается настоящая сенсация мирового искусства.
На трех разных языках приветствуют гостей в татарской деревне на берегу Волги. Звучит и белорусский акцент. В этом живописном краю нашел спасение в годы Великой Отечественной войны наш классик.
«Возможность выставиться и представить те достижения, которые есть, в Минске – это тоже хорошо».
«Музей наивного искусства – это уникальное место, где представлены художники, не профессионалы, у которых нет академического образования, но которые достигли уже многого и сформировались как художники со своим почерком».
В Глубокском районе собрали немало артефактов, которые хранят историю знаменитого мастера.
Здесь переплетаются традиционная крестьянская культура и городская. Орудия труда, предметы быта и искусства восхищают. Чего стоит только кольчуга XVI века!
В зале современности наглядно демонстрируется слаженная работа всех служб столичных правоохранителей.
«При помощи золотого идола с изумрудными глазами она колдовала, ворожила, и так она заговорила нашу местность от ядовитых змей».
Начало года – отличный повод составить тревел-календарь, чтобы открыть Беларусь в новом ракурсе. А мы стартуем с Припятского Полесья и дарим путевку в Петриковский район!
Выставочный проект «Музей елочных игрушек» представлен в Национальном историческом музее.
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