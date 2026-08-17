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Новости по тегу #Музеи

Откуда пошло название города Вилейка? Побывали на экскурсии в краеведческом музее и узнали легенду
17 августа 2026 08:47

Откуда пошло название города Вилейка? Побывали на экскурсии в краеведческом музее и узнали легенду

Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске
11 августа 2026 10:58

Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи
17 июля 2026 08:27

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи

От рукописей до личных вещей. Посетили единственный в России мемориальный музей Янки Купалы
07 июля 2026 18:36

От рукописей до личных вещей. Посетили единственный в России мемориальный музей Янки Купалы

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей
06 июля 2026 16:03

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей

Там собраны предметы творчества, созданные самоучками! В Минске открылся музей наивного искусства
19 июня 2026 11:49

Там собраны предметы творчества, созданные самоучками! В Минске открылся музей наивного искусства

Белорусский Леонардо да Винчи! В этом школьном музее расскажут удивительные факты о Язепе Дроздовиче
23 апреля 2026 08:56

Белорусский Леонардо да Винчи! В этом школьном музее расскажут удивительные факты о Язепе Дроздовиче

Экспонаты времен Наполеона и миниатюры зданий – чем еще удивят в музее Ошмян
13 апреля 2026 18:00

Экспонаты времен Наполеона и миниатюры зданий – чем еще удивят в музее Ошмян

В Минске открыли интерактивный музей милиции
03 марта 2026 11:41

В Минске открыли интерактивный музей милиции

Колдунья, «королева змей» – шокирующие факты о Боне Сфорце рассказали в мядельском музее
23 февраля 2026 16:06

Колдунья, «королева змей» – шокирующие факты о Боне Сфорце рассказали в мядельском музее

«Как будто к бабушке попал!» Побывали в музее, в котором воссоздали атмосферу советской квартиры
19 января 2026 14:55

«Как будто к бабушке попал!» Побывали в музее, в котором воссоздали атмосферу советской квартиры

Выставка ёлочных игрушек открылась в Минске. И вот что в ней необычного
27 декабря 2025 13:32

Выставка ёлочных игрушек открылась в Минске. И вот что в ней необычного