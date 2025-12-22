В Санкт-Петербурге лидеры стран СНГ подвели итоги совместной работы
Рабочий визит Президента Александра Лукашенко в Россию продолжается. Сегодняшняя повестка была посвящена вопросам интеграции на пространстве Содружества Независимых Государств. Лидеры провели уже традиционно неформальную встречу, в ходе которой подвели итоги совместной работы, наметили планы на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также в центре внимания были вопросы региональной и глобальной обстановки. Отметим, взгляды на ключевые вопросы у стран Содружества схожи. Как было отмечено в ходе встречи, именно благодаря подобной многоплановой интеграции удалось сохранить экономические, социальные, гуманитарные и культурные связи со времен СССР.
Сегодня расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере. Доля нацвалют в расчетах по коммерческим сделкам уже превышает 96 %, во вступительном слове констатировал Президент России.
Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжился неформальной встречей лидеров стран СНГ в Эрмитаже
Неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в Эрмитаже. Переговорам за круглым столом предшествовала экскурсия по музейным залам. Также завели уникальные часы «Павлин» – для Президентов сделали исключение, так как обычно «поет» эта механическая птица только по пятницам.
Напомним, рабочий визит Александра Лукашенко в Россию начался накануне, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам был подписан ряд документов. В том числе дорожная карта по реализации Декларации «Евразийский экономический путь», определяющая планы до 2045-го.
От экономики до цифровой трансформации! Лукашенко назвал семь приоритетов для ЕАЭС на ближайшие пять лет
В ходе заседания лидеры также подвели итоги уходящего года. Напомним, он прошел под председательством Беларуси. Как подчеркнул Президент, инициативы Минска исходили из долгосрочных приоритетов, а не сиюминутной конъюнктуры. Александр Лукашенко обозначил приоритеты ЕАЭС на будущие годы. Как подчеркнул в ходе заседания глава нашего государства, ЕАЭС состоялся. Тем не менее, нужна реальная интеграция. В том числе и на пространстве Содружества.