В Санкт-Петербурге лидеры стран СНГ подвели итоги совместной работы

Рабочий визит Президента Александра Лукашенко в Россию продолжается. Сегодняшняя повестка была посвящена вопросам интеграции на пространстве Содружества Независимых Государств. Лидеры провели уже традиционно неформальную встречу, в ходе которой подвели итоги совместной работы, наметили планы на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в центре внимания были вопросы региональной и глобальной обстановки. Отметим, взгляды на ключевые вопросы у стран Содружества схожи. Как было отмечено в ходе встречи, именно благодаря подобной многоплановой интеграции удалось сохранить экономические, социальные, гуманитарные и культурные связи со времен СССР. Сегодня расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере. Доля нацвалют в расчетах по коммерческим сделкам уже превышает 96 %, во вступительном слове констатировал Президент России. Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжился неформальной встречей лидеров стран СНГ в Эрмитаже

Неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в Эрмитаже. Переговорам за круглым столом предшествовала экскурсия по музейным залам. Также завели уникальные часы «Павлин» – для Президентов сделали исключение, так как обычно «поет» эта механическая птица только по пятницам. Напомним, рабочий визит Александра Лукашенко в Россию начался накануне, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам был подписан ряд документов. В том числе дорожная карта по реализации Декларации «Евразийский экономический путь», определяющая планы до 2045-го. От экономики до цифровой трансформации! Лукашенко назвал семь приоритетов для ЕАЭС на ближайшие пять лет