Лукашенко: голос ЕАЭС всё увереннее звучит на международных площадках
Неформальный саммит глав СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета завершились. В Санкт-Петербурге лидеры стран обсудили стратегические инициативы и укрепление сотрудничества. Саммит СНГ проходил в Эрмитаже, среди шедевров мировой культуры, а заседание ЕАЭС определяло конкретные экономические и интеграционные приоритеты на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Санкт-Петербурге лидеры стран СНГ подвели итоги совместной работы.
Беларусь сыграла ведущую роль на обоих форумах, формулируя свои долгосрочные цели, а не исходя из сиюминутной конъюнктуры. По итогам ЕАЭС подписаны ключевые документы, включая дорожную карту реализации евразийского экономического пути до 2045 года.
Параллельно на саммите СНГ обсуждались вопросы безопасности, региональной стабильности и совместной борьбы с экстремизмом и терроризмом. Беларусь активно продвигает свои приоритеты: товарооборот стран СНГ уже достигает почти 90 миллиардов долларов, доля национальных валют в расчетах превышает 96 %, а процессы импортозамещения развиваются быстрыми темпами.
Встречи показали: Беларусь не просто участник интеграционных процессов, а активный лидер, влияющий на экономическое и политическое будущее региона. Значимость этих саммитов для всех участников огромна: конкретные результаты и стратегические решения открывают новые возможности для сотрудничества и укрепляют союзные связи. Символично и мощно. Беларусь на этом саммите не просто страна, а ключевой игрок, формирующий будущее региональной интеграции.
Эрмитаж – изящное хранилище мирового художественного наследия. СНГ – память о былом величии 1/6 части суши. Дружеские, экономические, даже кооперационные связи сохранены. А лидеров государства Содружества вместе можно встретить на фото саммитов глобальных интеграций.
А перед Новым годом Владимир Путин собирает всех вместе поговорить по-дружески. Кстати, в город-музей Александр Лукашенко прибыл со своей картиной. На огромном полотне величественный вид на Валаам. Где традиционно проходят теплые встречи лидеров Беларуси и России.
Пускай будет у вас. Где-то подсмотрел художник, поехал после нас с вами туда и сделал хорошую картину. Пусть будет.
Неформальный саммит СНГ завершает политический год на евразийском интеграционном пространстве. В 2025 году в ЕАЭС председательствует Беларусь, но саммит по приглашению Путина прошел 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Главы Беларуси и России еще совместили и свою двухстороннюю встречу. И если на союзном треке на уровне президентов выносить надо один-два нерешенных вопросов, то к расторопности принятия управленческих решений в ЕАЭС есть вопросы у нашего Президента.
Что удалось сделать и какие инициативы предложил Лукашенко. Читайте здесь.
Несмотря на конструктивную критику, первые лица высказали слова благодарности и поддержки Президенту. Беларусь работала честно и откровенно. Минский райдер для ЕАЭС: семь инициатив, «бесшовный» путь, комфорт для людей. Подписаны соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией. А еще и с Индонезией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В настоящее время перед нами стоит задача по формированию перечня новых партнеров. Таких немало желающих. Полагаю, что среди стран Африки и Азии много дружественных нам государств, торговые контакты с которыми способны укрепить экономический потенциал союза.
Голос Евразийского экономического союза все увереннее звучит на международных площадках от Женевы до Нью-Йорка. Главное в нашей работе – формирование комфортной среды для граждан.