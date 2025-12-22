Неформальный саммит глав СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета завершились. В Санкт-Петербурге лидеры стран обсудили стратегические инициативы и укрепление сотрудничества. Саммит СНГ проходил в Эрмитаже, среди шедевров мировой культуры, а заседание ЕАЭС определяло конкретные экономические и интеграционные приоритеты на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге лидеры стран СНГ подвели итоги совместной работы.

Беларусь сыграла ведущую роль на обоих форумах, формулируя свои долгосрочные цели, а не исходя из сиюминутной конъюнктуры. По итогам ЕАЭС подписаны ключевые документы, включая дорожную карту реализации евразийского экономического пути до 2045 года.

Параллельно на саммите СНГ обсуждались вопросы безопасности, региональной стабильности и совместной борьбы с экстремизмом и терроризмом. Беларусь активно продвигает свои приоритеты: товарооборот стран СНГ уже достигает почти 90 миллиардов долларов, доля национальных валют в расчетах превышает 96 %, а процессы импортозамещения развиваются быстрыми темпами.

Встречи показали: Беларусь не просто участник интеграционных процессов, а активный лидер, влияющий на экономическое и политическое будущее региона. Значимость этих саммитов для всех участников огромна: конкретные результаты и стратегические решения открывают новые возможности для сотрудничества и укрепляют союзные связи. Символично и мощно. Беларусь на этом саммите не просто страна, а ключевой игрок, формирующий будущее региональной интеграции.