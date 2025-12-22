Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжился неформальной встречей лидеров стран СНГ в Эрмитаже

Рабочий визит Президента Александра Лукашенко в Россию продолжается. В Санкт-Петербурге проходит саммит глав государств СНГ. Уже традиционно – в неформальной обстановке. Лидеры встречаются в государственном Эрмитаже. Встрече за круглым столом предшествовала экскурсия по музейным залам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты лидеры стран Содружества подводят итоги уходящего года, напомним, он прошел под председательством Таджикистана. С 1 января эти функции переходят к Туркменистану. Как отметил во вступительном слове Президент России, за более чем 30 лет СНГ утвердилось в качестве авторитетного интеграционного регионального объединения. Благодаря Содружеству удалось сохранить и нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи стран – бывших республик Советского Союза. Многоплановое сотрудничество предстоит развивать и дальше.

Владимир Путин, Президент России:

Расширяется сотрудничество государств СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные, независимые от зарубежных банковских систем платежные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96 %.

Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств. Растет взаимный интерес стран-участниц к углублению практической кооперации в промышленности, науке, в технологиях, цифровизации и инновациях. Важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом.

Напомним, рабочий визит Александра Лукашенко в Россию начался накануне, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам был подписан ряд документов. В том числе дорожная карта по реализации Декларации «Евразийский экономический путь», определяющая планы до 2045-го.