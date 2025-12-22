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В ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан полноправным членом союза – Лукашенко

22 декабря 2025 17:21
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Неформальный саммит глав СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета завершились. В Санкт-Петербурге лидеры стран обсудили стратегические инициативы и укрепление сотрудничества. Саммит СНГ проходил в Эрмитаже, среди шедевров мировой культуры, а заседание ЕАЭС определяло конкретные экономические и интеграционные приоритеты на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан полноправным членом союза – Лукашенко-2

Интеграция будущего ЕАЭС 2.0 – это инициатива Беларуси. Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года подписаны вице-премьерами. В год нашего председательства с ЕАЭС стал ближе и Узбекистан.

В ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан полноправным членом союза – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шавкат Миромонович, что греха таить, рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Но, согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады.

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# Александр Лукашенко # ЕАЭС

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