В ЕАЭС будут рады видеть Узбекистан полноправным членом союза – Лукашенко

Неформальный саммит глав СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета завершились. В Санкт-Петербурге лидеры стран обсудили стратегические инициативы и укрепление сотрудничества. Саммит СНГ проходил в Эрмитаже, среди шедевров мировой культуры, а заседание ЕАЭС определяло конкретные экономические и интеграционные приоритеты на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интеграция будущего ЕАЭС 2.0 – это инициатива Беларуси. Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года подписаны вице-премьерами. В год нашего председательства с ЕАЭС стал ближе и Узбекистан.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шавкат Миромонович, что греха таить, рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Но, согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады.
Читайте также:
Лукашенко – об итогах белорусского председательства в ЕАЭС. Что удалось сделать и какие инициативы предложил Президент?
Лукашенко и Путин провели встречу в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге лидеры стран СНГ подвели итоги совместной работы