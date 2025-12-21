Лукашенко – об итогах белорусского председательства в ЕАЭС. Что удалось сделать и какие инициативы предложил Президент?

В Санкт-Петербурге проходит саммит Евразийского экономического союза. В переговорах участвует и Президент Беларуси. Ожидается, что на этой встрече будет подписано соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индонезией, которое станет третьим таким документом за год председательства Беларуси в союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 были заключены договоры с Монголией и ОАЭ, и это настоящий прорыв, подчеркивают эксперты. А дальше ЕАЭС нацелен на сотрудничество с Индией. Переговоры уже ведутся. Мы ориентируемся на экспорт и используем любую возможность. С партнерами хотим делиться компетенциями и переходить от торговли к производственной кооперации. Об этом Президент говорил уже не раз, в том числе во время Послания. Успешные примеры есть. Это, конечно, взаимодействие с Россией, и, кстати, отношения в Союзном государстве во многом задают тон и являются примерам для того же ЕАЭС. В Санкт-Петербурге в эти минуты продолжается заседание «евразийской пятерки». Там работает наша съемочная группа. Последними новостями готов поделиться Евгений Пустовой.

Традиционный декабрьский визит Первого в Петербург – это сразу три важных мероприятия. Двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, председательство на заседании Высшего Евразийского экономического совета и участие в неформальном саммите СНГ. У трапа главу государства встречают сразу два губернатора – Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кстати, именно приезд в Минск главы Ленинградской области заложил традицию губернаторских визитов российских регионов в Беларусь. Перед Новым годом Владимир Путин своих друзей и коллег приглашает в библиотеку имени Ельцина. Именно первые президенты Беларуси и России заложили политическое поле, на котором развивается и союзная, и евразийская интеграция. Александр Лукашенко здесь – желанный гость и ньюсмейкер. Лукашенко и Путин провели встречу в Санкт-Петербурге. Читайте здесь.

Встреча тет-а-тет продолжалась полчаса. Затем к компании президентов присоединились главы стран –участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей. Евразийский саммит по приглашению Путина проходит в Петербурге. Но председательствует Беларусь. Несколько слов от главы принимающего государства.

Владимир Путин, Президент России:

Думаю, вы все согласитесь, что сотрудничество в рамках ЕАЭС, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться. Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения. Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств. И слово председателю Высшего Евразийского совета – нашему Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые коллеги, при всех наших достижениях сохраняются и проблемы. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам по беспрепятственному перемещению товаров по взаимной торговле, добавляем новые. Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше – запрет ввоза-вывоза или лицензирование. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации. Белорусская сторона инициирует решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций. Но пока и здесь мы особо не продвинулись. Хромает также процесс создания и реализации совместных проектов и программ, хотя сама жизнь открывает все новые направления. Объединение усилий по этим направлениям позволило бы достичь большего эффекта для экономик народов государств-членов. Достаточно назвать информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, электротранспорт, микроэлектронику, робототехнику и новые материалы. В то же время все чаще согласованные странами меры принимают форму обзоров, докладов, рекомендаций. Мы на нашем прошлом заседании договорились, что председатель Коллегии представит отчеты о реализации стратегии – 2020-2025. Вместо этого – информация в рамках общего выступления руководителя комиссии. О пяти годах работы председатель доложит как бы между делом, через запятую. Мы только на обсуждение уровня зарплаты комиссии за эти пять лет потратили времени в десять раз больше. А ведь ряд наиважнейших вопросов, которые пять лет назад мы договаривались решать, так и остаются в проекте. Над планом мероприятий по выполнению деклараций до 2030 и 2045 годов работали с опаской, как бы не углубиться в эту интеграцию. Формат сотрудничества ЕАЭС разрушает границы, формирование пула новых партнеров продолжается. Что называется, тон задает Беларусь.