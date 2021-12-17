Алексей Талай в центре соцобслуживания Октябрьского района рассказал о своей судьбе и пути к успеху

Новости Беларуси. В территориальный центр социального обслуживания Октябрьского района в гости приехал известный паралимпиец и мотивационный спикер Алексей Талай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках мероприятия «Кто, если не мы?» он рассказал о своей судьбе и пути к успеху, несмотря на сложности и препятствия. Общение прошло в формате диалога. Пожилые, люди с особенностями развития, представители многодетных семей пообщались со спортсменом, задали вопросы и сделали фото на память.

Юлия Митько, директор Центра социального обслуживания населения Октябрьского района: Темы самые разнообразные. Мы предварительно с сотрудниками провели опрос. Было время у нас для того, чтобы встретить Алексея, и каждый человек, кто желал, вопросы свои сформулировал. Больше всего всех восхищает сила духа Алексея.

Андрей Гапанович:

Я на встрече с Алексеем уже не первый раз. И его богатый опыт и навыки в плане создания организаций, которые своей целью ставят заботу, попечительство, социальную опеку людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за физических ограничений, очень интересны, важны и востребованы.

Алексей Талай – паралимпиец, многократный призер международных соревнований по плаванию, учредитель благотворительного фонда, отец четверых детей. На своем примере он показывает, насколько безграничны человеческие возможности. Такие мотивационные встречи он проводит регулярно.