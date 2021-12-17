«Уклон больше в зрительское кино». Каким стал «Лістапад» и почему это важно для белорусского кинематографа?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, а фестивали взаимодействуют между собой? Меня всегда поражало, что прежде чем выдвинуть какой-то фильм на «Оскар», они смотрят какие киноленты победили, например, в «Золотом глобусе». Лично у меня такое впечатление складывалось, что «Золотой глобус» – это такой начальный этап отбора, а «Оскар» – это уже конечный. У нас как фестивали взаимодействуют между собой?
Игорь Осмоловский, актер, режиссер, сценарист:
Я не знаю, как они взаимодействуют, они просто есть. Картины подаются. Белорусский, например, национальный конкурс подает и на «Лістапад», и к нам. Мы тоже определяем, смотрим – показывать или нет этот фильм, и насколько он будет интересен зрителю, в первую очередь. Потому что давайте не скрывать секрет, что зритель голосует рублем за любое кино. И это касается кино зрительского. Мы – все-таки кино в котором приоритет: донести до зрителя и заинтересовать его, оставить в нем некие впечатления, ощущения, чтобы он вышел из кинотеатра и подумал: «А что это было вообще?»
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Прошедший «Лістапад», если сравнивать с предыдущими годами – понятно, что пандемия внесла свои коррективы – вы довольны уровнем?
Юрий Игруша, продюсер, сценарист, ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
На сегодня «Лістапад» делала уже другая дирекция. Это киностудия «Беларусьфильм». И несколько изменен формат этого фестиваля. На сегодня это уклон больше в зрительское кино и в то, что этот фестиваль должен объединить усилия вокруг белорусского кино, и привести партнеров сюда, причем побольше. И этот год показал это. На фестивале присутствовали руководство всех стран СНГ. Была заключена масса договоров и договоров о намерениях. Это породило целый ряд идей и проектов совместных. И это большой шаг вперед для белорусского кино.
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