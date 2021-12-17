«Уклон больше в зрительское кино». Каким стал «Лістапад» и почему это важно для белорусского кинематографа?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Скажите, а фестивали взаимодействуют между собой? Меня всегда поражало, что прежде чем выдвинуть какой-то фильм на «Оскар», они смотрят какие киноленты победили, например, в «Золотом глобусе». Лично у меня такое впечатление складывалось, что «Золотой глобус» – это такой начальный этап отбора, а «Оскар» – это уже конечный. У нас как фестивали взаимодействуют между собой?

Игорь Осмоловский, актер, режиссер, сценарист:

Я не знаю, как они взаимодействуют, они просто есть. Картины подаются. Белорусский, например, национальный конкурс подает и на «Лістапад», и к нам. Мы тоже определяем, смотрим – показывать или нет этот фильм, и насколько он будет интересен зрителю, в первую очередь. Потому что давайте не скрывать секрет, что зритель голосует рублем за любое кино. И это касается кино зрительского. Мы – все-таки кино в котором приоритет: донести до зрителя и заинтересовать его, оставить в нем некие впечатления, ощущения, чтобы он вышел из кинотеатра и подумал: «А что это было вообще?»

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Прошедший «Лістапад», если сравнивать с предыдущими годами – понятно, что пандемия внесла свои коррективы – вы довольны уровнем?