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«Уклон больше в зрительское кино». Каким стал «Лістапад» и почему это важно для белорусского кинематографа?

17 декабря 2021 15:24
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«Уклон больше в зрительское кино». Каким стал «Лістапад» и почему это важно для белорусского кинематографа?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, а фестивали взаимодействуют между собой? Меня всегда поражало, что прежде чем выдвинуть какой-то фильм на «Оскар», они смотрят какие киноленты победили, например, в «Золотом глобусе». Лично у меня такое впечатление складывалось, что «Золотой глобус» – это такой начальный этап отбора, а «Оскар» – это уже конечный. У нас как фестивали взаимодействуют между собой?

«Уклон больше в зрительское кино». Каким стал «Лістапад» и почему это важно для белорусского кинематографа?-4

Игорь Осмоловский, актер, режиссер, сценарист:
Я не знаю, как они взаимодействуют, они просто есть. Картины подаются. Белорусский, например, национальный конкурс подает и на «Лістапад», и к нам. Мы тоже определяем, смотрим – показывать или нет этот фильм, и насколько он будет интересен зрителю, в первую очередь. Потому что давайте не скрывать секрет, что зритель голосует рублем за любое кино. И это касается кино зрительского. Мы – все-таки кино в котором приоритет: донести до зрителя и заинтересовать его, оставить в нем некие впечатления, ощущения, чтобы он вышел из кинотеатра и подумал: «А что это было вообще?»

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Прошедший «Лістапад», если сравнивать с предыдущими годами – понятно, что пандемия внесла свои коррективы – вы довольны уровнем?

«Уклон больше в зрительское кино». Каким стал «Лістапад» и почему это важно для белорусского кинематографа?-7

Юрий Игруша, продюсер, сценарист, ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
На сегодня «Лістапад» делала уже другая дирекция. Это киностудия «Беларусьфильм». И несколько изменен формат этого фестиваля. На сегодня это уклон больше в зрительское кино и в то, что этот фестиваль должен объединить усилия вокруг белорусского кино, и привести партнеров сюда, причем побольше. И этот год показал это. На фестивале присутствовали руководство всех стран СНГ. Была заключена масса договоров и договоров о намерениях. Это породило целый ряд идей и проектов совместных. И это большой шаг вперед для белорусского кино.

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# Беларусьфильм # Кино # Наталья Надольская # Игорь Осмоловский # Алена Родовская # Юрий Игруша # Фотофакт

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