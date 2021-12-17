«Анимация – это самостоятельный вид искусства». Почему мультфильмы не только для детей, ответил Игорь Волчек
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В этом году белорусской мультипликации исполнилось 50 лет.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
За полвека в мультитеке – она так называется – «Беларусьфильма» 236 мультфильмов. Это много или мало?
Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор:
Знаете, я бы хотел начинать немножечко с другого. Понимаете, какая штуковина: я тут сидел и все думаю, почему все время анимация где-то на задворках? А потом: все правильно, потому что, на самом деле, анимация начинается там, где заканчиваются возможности игрового кино. Потому что в анимации можно сделать все абсолютно. Все, что тебе в голову придет.
Екатерина Забенько:
Если бы у нас были цитаты здесь, мы бы обязательно вывели в качестве цитаты то, что вы сказали.
Игорь Волчек:
Да, вы записывайте, потому что я сейчас в том возрасте, когда я говорю цитатами только в основном. Значит, это действительно так, потому что все, что в голову придет, в анимации можно сделать.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Чем может гордиться сегодня белорусская мультипликация?
Игорь Волчек:
Гордиться тем, что, во-первых, мы достаточно высоко котируемся – с точки зрения наших фильмов, то, что мы делаем – на международных фестивалях.
Алена Родовская:
Игорь, я видела на открытии «Лістапада», как рукоплескал зал, когда вас пригласили на сцену и вручили специальный приз. Это же было круто!
Игорь Волчек:
Я очень рад, потому что вы мне сейчас рассказали то, чего я не слышал. Настолько неожиданно было для меня все это.
Алена Родовская:
Вы отметили, когда подошли к микрофону.
Игорь Волчек:
Так вот, анимация – это самостоятельный вид искусства. И там есть свои жанры. Анимация – это не только развлекательный жанр для детей. На самом деле анимация – это настолько глубокий вид искусства, что если вы все-таки познакомитесь, как следует с этим видом искусства, вы это поймете и ощутите, самое главное. Вот я подчеркиваю, именно ощутите, потому что любое искусство прежде всего должно вызывать какие-то чувства. Если это надо все объяснять – это ближе к философии. А искусство – это все-таки чувственный мир. Понимаете, в этой связи музыка, например, считается самым высоким из всех искусств. Почему? Пожалуй, это единственное искусство, которое вообще никак невозможно пересказать. Надо только слушать и чувствовать. Понимаете, мороз по коже пошел – значит это твое.
Для зрителя важен хороший фильм. Режиссер Иван Павлов о ремейках, военной тематике и новом проекте – подробнее здесь.