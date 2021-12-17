«Анимация – это самостоятельный вид искусства». Почему мультфильмы не только для детей, ответил Игорь Волчек

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

В этом году белорусской мультипликации исполнилось 50 лет. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

За полвека в мультитеке – она так называется – «Беларусьфильма» 236 мультфильмов. Это много или мало?

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор:

Знаете, я бы хотел начинать немножечко с другого. Понимаете, какая штуковина: я тут сидел и все думаю, почему все время анимация где-то на задворках? А потом: все правильно, потому что, на самом деле, анимация начинается там, где заканчиваются возможности игрового кино. Потому что в анимации можно сделать все абсолютно. Все, что тебе в голову придет. Екатерина Забенько:

Если бы у нас были цитаты здесь, мы бы обязательно вывели в качестве цитаты то, что вы сказали. Игорь Волчек:

Да, вы записывайте, потому что я сейчас в том возрасте, когда я говорю цитатами только в основном. Значит, это действительно так, потому что все, что в голову придет, в анимации можно сделать.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Чем может гордиться сегодня белорусская мультипликация? Игорь Волчек:

Гордиться тем, что, во-первых, мы достаточно высоко котируемся – с точки зрения наших фильмов, то, что мы делаем – на международных фестивалях. Алена Родовская:

Игорь, я видела на открытии «Лістапада», как рукоплескал зал, когда вас пригласили на сцену и вручили специальный приз. Это же было круто! Игорь Волчек:

Я очень рад, потому что вы мне сейчас рассказали то, чего я не слышал. Настолько неожиданно было для меня все это. Алена Родовская:

Вы отметили, когда подошли к микрофону.