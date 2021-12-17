«Скоро отпразднует 100 лет». О наследии и планах киностудии «Беларусьфильм» рассказал Юрий Игруша
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Юрий, «Беларусьфильмом» пройден огромный творческий путь. Чем киностудия гордится сегодня?
Юрий Игруша, продюсер, сценарист, ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Киностудия уже скоро отпразднует 100 лет. Поэтому, я думаю, киностудии есть чем гордиться – созданными произведениями за 100 лет. Это золотая коллекция киностудии, фильмы, известные во всем мире, историческое кино и современное кино. Поэтому много есть чем гордиться.
Наталья Надольская:
То есть все-таки своим наследием, скорее всего?
Юрий Игруша:
Конечно.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Но это прекрасно. А будущее какое? Что сейчас происходит на киностудии? Презентуйте ее.
Юрий Игруша:
На киностудии сейчас происходит процесс съемок фильмов. На сегодня это студия полного цикла, где есть все цеха. И на территории бывшего СССР немного осталось таких студий, где сохранено все полностью в его замысле полном киностудийном. То есть это и цеха с реквизитом, с костюмами. Оружейный цех – один из самых лучших среди киностудий постсоветского пространства. Павильоны – пять павильонов больших, которые заняты постоянно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А расскажите, где эти павильоны, в каком они сейчас находятся состоянии?
Алена Родовская:
Потому что все знают «Беларусьфильм», а вот как это все устроено изнутри, очень мало, кто понимает.
Екатерина Забенько:
В том числе интересует материальная база и оборудование, которое сегодня существует. Чем вы обладаете?
Юрий Игруша:
Пять павильонов находятся на территории самой киностудии. После реконструкции киностудии все было восстановлено. Это теплые павильоны, которые работают круглогодично, оборудованы светом и прочим. Они очень востребованы, в том числе приезжающими из-за рубежа кинематографистами. На сегодня очередь расписана вперед.
Алена Родовская:
Насколько?
Юрий Игруша:
Надолго вперед, минимум на полгода.
Алена Родовская:
Потому что сам процесс этот довольно затратный по времени. Правильно?
Юрий Игруша:
Конечно. Это строительство, сложные декорации.
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