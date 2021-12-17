«Скоро отпразднует 100 лет». О наследии и планах киностудии «Беларусьфильм» рассказал Юрий Игруша

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юрий Игруша, продюсер, сценарист, ведущий специалист продюсерского центра Национальной киностудии «Беларусьфильм»: Киностудия уже скоро отпразднует 100 лет. Поэтому, я думаю, киностудии есть чем гордиться – созданными произведениями за 100 лет. Это золотая коллекция киностудии, фильмы, известные во всем мире, историческое кино и современное кино. Поэтому много есть чем гордиться.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Но это прекрасно. А будущее какое? Что сейчас происходит на киностудии? Презентуйте ее.

Юрий Игруша:

На киностудии сейчас происходит процесс съемок фильмов. На сегодня это студия полного цикла, где есть все цеха. И на территории бывшего СССР немного осталось таких студий, где сохранено все полностью в его замысле полном киностудийном. То есть это и цеха с реквизитом, с костюмами. Оружейный цех – один из самых лучших среди киностудий постсоветского пространства. Павильоны – пять павильонов больших, которые заняты постоянно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А расскажите, где эти павильоны, в каком они сейчас находятся состоянии?

Алена Родовская:

Потому что все знают «Беларусьфильм», а вот как это все устроено изнутри, очень мало, кто понимает.

Екатерина Забенько:

В том числе интересует материальная база и оборудование, которое сегодня существует. Чем вы обладаете?