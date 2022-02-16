«У него престарелые родители. Просили его, молили это не делать». Подробности теракта, который предотвратили в Минской области

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень».

Власти Беларуси готовят теракт. Такое сообщение появилось на всех экстремистских ресурсах утром 24 марта. Теракт действительно готовили. Только не власти, а сборище предателей BYPOL.

Юрий Терех, журналист:

Нужны были жертвы, нужны были столкновения какие-то более-менее серьезные. Желательно, нужны были жертвы, наверное, среди своих, чтобы еще сильнее все это раскачивать. ГУБОП уже несколько дней вел исполнителя.

Денис Чемоданов, заместитель начальника ГУБОПиК:

Мы установили его личность, установили круг его общения и начали проводить в отношении него круглосуточный оперативный контроль. Готовился преступник долго. Все продумывал тщательно. Подчищал хвосты. Старался понять, следят ли за ним. Все инструкции он получал в интернете.

Денис Чемоданов:

Ходил по магазинам, покупал необходимые вещи, собирал. После этого возвращался к себе в квартиру, где собирал эти компоненты, выходил из адреса, проводил какие-то проведочные мероприятия. Место для взрыва змагар выбрал шокирующее – площадка возле детского сада. Страшно представить, что было бы, если бы сотрудники не следили за ним.

Денис Чемоданов:

Тот контейнер, в который он заложил пакет, находился на небольшом удалении от детской площадки, и рядом располагались жилые дома. Обнаружили пакет, в котором находилось самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, который был заведен на определенное время. Он готовил два теракта. Оставив бомбу с часовым механизмом во дворе на Уборевича, отправился в Минскую область. Нужны были трупы силовиков. Для этого он выбрал простых срочников учебного центра Печи в Борисове. Планировал бросить бомбу прямо в КПП. Здесь его решили брать.

Денис Чемоданов:

При приближении этого гражданина к КПП воинской части, он был задержан сотрудниками СОБРа. И возле него было обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из огнетушителя, который приобретал за день до этого. И набор предметов, вещей. Как впоследствии эксперты определили, это самодельное взрывное устройство большой поражающей силы. «Семейкам их вилы в шею». Как администраторы ЧКБ собирали данные о детях и женах силовиков – читайте здесь.

Кем нужно быть, чтобы ради неясных политических целей положить бомбу возле детского сада? Какими «пераменами» это можно оправдать? Вопросы риторические. Плесень. Денис Чемоданов, заместитель начальника ГУБОПиК:

Это реально отморозок. Он ненавидел власть, он ненавидел силовиков. Он считал и был уверен, и хотел, чтобы пострадало и мучилось очень много мирный людей, военнослужащих, силовиков, чтобы пострадало очень много. Он желал кому-то даже смерти. И не важно, один это или десять человек.

Александр Шпаковский, политолог:

Эти люди в силу собственных ошибок жизненных, в силу вредных привычек, в силу существующих физических и психических отклонений чувствуют себя обиженными и ущемленными. Более того, они постоянно находятся в противостоянии с государством. Денис Чемоданов:

Человек не нашел себя в жизни, не нашел работу, не нашел семью, у него не было детей, у него не было жены. Причем о его преступных намерениях знали его близкие родственники, они очень много и очень часто его отговаривали, видя его настрой. Они видели, что он проводит какие-то манипуляции со взрывными устройствами, к чему-то готовится. Опять же, предупреждали его, умоляли, у него престарелые родители. Просили его, молили это не делать. Но он все равно сказал: я совершу то, что я совершу. Читайте также: «Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял? Как можно связать черепашек-ниндзя и протестные чаты в Беларуси? Рассказал Юрий Терех Решил побеседовать о моих политических взглядах. Сотрудник ГУБОПиК рассказал, как на него пытались напасть От первого до последнего шага террориста вели участники организации BYPOL. Они в тот момент взяли на себя оперативное управление протестами. И готовы были на все.